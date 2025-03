Raphinha pone a prueba con Brasil su "temporada fantástica"

Su temporada superlativa en el Barcelona lo ha perfilado como candidato al próximo Balón de Oro. ¿Pero Raphinha podrá trasladar su protagonismo a una selección brasileña que no arranca en el camino hacia el Mundial norteamericano de 2026?

Con Neymar de nuevo ausente por lesión, el polifuncional atacante de 28 años se presenta como la carta más curtida de la ofensiva de la 'Seleção' para los exigentes choques de la clasificatoria sudamericana contra Colombia (4°) y la líder Argentina.

Los pentacampeones del mundo (5°, con 18 puntos en doce juegos) se enfrentarán a los finalistas de la Copa América-2024: recibirán a los cafeteros el jueves en Brasilia y cinco días después disputarán el clásico de Sudamérica ante los campeones del mundo, sin el lesionado Lionel Messi, en Buenos Aires.

Aunque están en puestos de clasificación directa, necesitan sumar de a tres para resarcir los empates de la doble jornada de noviembre (1-1 ante Uruguay y Venezuela) y acercarse a la clasificación anticipada, a falta de seis fechas para el final de la eliminatoria regional.

"Hemos tenido momentos peores y nos hemos recuperado, hemos tenido momentos mejores y hemos bajado el rendimiento, (pero hoy) no puede ir peor", dijo recientemente al canal TNT Sports Brasil un autocrítico Raphinha, confiando en que la mala racha "pasará".

- El "mejor jugador brasileño" -

Raphinha llega al equipo de Dorival Júnior con una mochila cargada de 27 goles y 21 asistencias en 42 partidos de la actual campaña del Barça, líder de la liga española y del que es uno de los capitanes.

También como el brasileño con más tantos (11) en una sola edición de la Liga de Campeones de Europa, incluidas tres de las cuatro anotaciones que eliminaron al Benfica de Portugal en los octavos de final.

"Es increíble, su dinámica, su mentalidad, su hambre por anotar, por ganar. Está haciendo una temporada fantástica", dijo el técnico culé, Hansi Flick, sobre quien consideró el "mejor jugador brasileño de la actualidad".

Las credenciales parecen suficientes para pelear por el Balón de Oro, que Brasil no gana desde 2007 con Kaká, y asumir el liderazgo de una 'Canarinha' en la que sus figuras no logran replicar las buenas presentaciones que tienen en sus clubes.

Vestidos de 'amarelos', Vinícius Jr, ganador del premio The Best de la FIFA de 2024, y Rodrygo han tenido cifras y actuaciones distantes a las que suelen tener con el Real Madrid. El propio Raphinha ha tenido desempeños pálidos.

"No sé por qué (no podemos jugar en la selección como jugamos en nuestros equipos). Quizás el tiempo de trabajo que tenemos no alcanza para hacer todo lo que pide el profesor (Dorival Júnior)", dijo el extremo azulgrana.

"Las cosas van tan mal en general que todo lo que intentamos sale mal, pero todo en la vida pasa", agregó.

- Dilemas en el ataque -

Muy presionado debido a los flojos resultados, Dorival Júnior no logra engranar la jovial ofensiva de Brasil en medio de las ausencias de Neymar, de otros talentos creativos y de un centrodelantero de confianza.

Le ha costado, además, encontrar una solución a un problema trascendental: ¿qué hacer con dos grandes activos, Raphinha y Vini, que juegan en la misma banda, la izquierda?

Contra dos adversarios de envergadura, la Colombia de James Rodríguez y la Argentina de Julián Álvarez, el seleccionador confía en la versatilidad de sus atacantes, en su capacidad de adaptación y su olfato para buscar espacios en el frente de ataque.

"Los grandes jugadores se unen y encuentran caminos, siempre y cuando tú propongas soluciones y las gestiones. Esta organización, cuando se consolide, propiciará el progreso individual, tanto táctico como técnico", dijo Dorival Júnior a principios de mes.

"Raphinha hoy es uno de los aspirantes al Balón de Oro. Con nosotros ya jugó de lateral, como atacante por ambos lados, como segundo hombre de ataque o cercano al centrodelantero. En cualquier función siempre se adapta muy bien".

