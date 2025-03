Miles de personas protestan en Colombia para exigir al Congreso que apruebe reformas de Petro

Miles de simpatizantes del presidente de Colombia, Gustavo Petro, salieron el martes a las calles de las principales ciudades para exigir que las reformas presentadas por el Gobierno sean aprobadas por el Congreso, que en paralelo hundió la que buscaba modificar el sistema laboral del país.

En Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras capitales, los manifestantes caminaron con banderas y carteles a favor de las reformas a las condiciones laborales y de salud, puntas de lanza del primer gobierno de izquierda de Colombia. Sin mayorías en el Congreso, Petro pena para hacer realidad sus proyectos.

"Como empleado siento vulnerados mis derechos, vengo de una empresa donde me hacen trabajar horas extra y no me las pagan", dijo a la AFP Carlos Velásquez, un ingeniero ambiental de 40 años que caminaba con una trompeta tricolor hacia la céntrica plaza de Bolívar de Bogotá.

Allí se congregaron indígenas, campesinos y otras personas, acompañados de comparsas festivas para escuchar un largo discurso del presidente que mezcló arengas contra la "oligarquía" y sus usuales referencias al nobel de literatura Gabriel García Márquez y al libertador Simón Bolívar.

"El Congreso de Colombia le está dando la espalda al pueblo (...). No somos esclavos, no somos sirvientes del poder, somos seres humanos", aseveró.

El miércoles pasado, congresistas opositores de una comisión especializada firmaron una ponencia para archivar el proyecto de ley que pretende reformar las condiciones de los trabajadores.

Mientras avanzaban las manifestaciones, los parlamentarios discutieron y finalmente hundieron la reforma al interior del Congreso.

- Consulta popular -

Petro denuncia un "bloqueo institucional" y decretó un día cívico para permitir a los servidores públicos asistir a la jornada de protesta.

"Estamos listos para desmontar una por una las falacias que se han esgrimido contra una reforma tan necesaria", dijo a los medios el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, presente en la marcha.

Tras el golpe de los congresistas contra la reforma laboral, Petro anunció que convocará a una consulta popular para que sea la ciudadanía la que decida su futuro.

"Ya salieron los oligarcas, los dueños del dinero, los que matan y asesinan a gritar contra la consulta popular porque le tienen miedo al pueblo (...). Quedan convocados, arranca la consulta popular, la movilización es permanente y creciente", anunció el mandatario en medio de una ovación.

"La consulta va sí o sí", le secundó más tarde su ministro del Interior, Armando Benedetti, en declaraciones a medios.

Antes el Legislativo venía cerrando la puerta a la reforma a la salud, con la que el gobierno quiere disminuir la participación de los privados en el sistema.

Que la salud deje "de ser un monopolio, un negocio, para enfocarse en lo que debe ser: un principio (derecho) fundamental", dijo Édgar Sánchez, un pensionado de 67 años que iba en bicicleta en Bogotá con un cartel de "Yo marcho por las reformas".

- ¿Campaña presidencial? -

Petro adelantó algunos de los temas de la consulta, que deberá ser aprobada por el Congreso.

"La primera pregunta (...) es si el día termina a las 6 de la tarde" o a las 9:00 pm como está actualmente, indicó en X, en referencia al límite utilizado para calcular el pago de horas nocturnas a los trabajadores.

Maritza Rodríguez, una profesora de 48 años en Bogotá, se queja de los malos tratos de los empleadores.

"El trabajador debe tener la oportunidad de que su estilo de vida cambie (...) seríamos más felices. Se recuperaría el tema económico", aseguró.

El dirigente izquierdista llegó al poder el 7 de agosto de 2022 con el respaldo del Congreso, que aprobó una reforma tributaria para aumentar los impuestos a los más ricos.

Pero luego el romance se terminó y desde entonces el mandatario apela a sus seguidores para mostrar el apoyo a sus proyectos ante el Legislativo.

Además, atraviesa una crisis de gabinete con renuncias de altos funcionarios, la última este martes del ministro de Hacienda, Diego Guevara, anunciada por el propio funcionario en X tras una "conversación personal, tranquila y amable" con el presidente.

La oposición asegura que el llamado a una consulta popular es en realidad el inicio de una campaña oficialista con miras a las elecciones presidenciales de 2026, en las que Petro no puede participar por ley.

En un mensaje de aliento, el expresidente uruguayo y referente de la izquierda latinoamericana José "Pepe" Mujica le instó a seguir "luchando por una humanidad mejor".

"Te tengo que felicitar, aunque muchos de tu pueblo no te entiendan. Sigue luchando por la paz, que en el fondo es luchar por la vida humana. Esto que parece tan simple y tan elemental suele ser lo que más olvidamos", dijo Mujica, de 89 años, en un video difundido en redes sociales y varios medios.

das/lv/dga/atm/arm

undefined