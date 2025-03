Trump critica a Irlanda en la Casa Blanca antes del Día de San Patricio

Una reprimenda de Donald Trump sobre comercio y aranceles posiblemente no era la bienvenida que el primer ministro irlandés Micheal Martin esperaba en su viaje a Estados Unidos para conmemorar el Día de San Patricio.

"Tenemos un déficit masivo con Irlanda", dijo el presidente de Estados Unidos en el despacho oval, antes de criticar a la Unión Europea en general.

Trump prometió responder a los aranceles impuestos por la UE en represalia por las nuevas tarifas aduaneras estadounidenses sobre el acero y el aluminio, una onda de choque económica que también podría afectar a Irlanda.

El presidente de 78 años tenía una larga lista de quejas sobre Irlanda. Dijo que sentía un "gran respeto" por el país pero en la misma frase lo acusó de atraer a gigantes farmacéuticos y tecnológicos con bajos impuestos.

"Esta es esta hermosa isla de cinco millones de personas, tiene a toda la industria farmacéutica de Estados Unidos en su poder", dijo Trump.

Estados Unidos es el mercado de exportación más grande de Irlanda para medicamentos e ingredientes farmacéuticos, fabricados principalmente por empresas estadounidenses como Pfizer, Eli Lilly y Johnson & Johnson.

"No estoy molesto contigo. Respeto lo que has hecho", dijo Trump. "Pero Estados Unidos no debería haberlo permitido", añadió.

Trump se quejó del "terrible" trato dispensado al gigante tecnológico Apple, al que Bruselas ordenó pagar miles de millones de euros a Irlanda.

El exmagnate inmobiliario protestó también por la burocracia de la UE que retrasa la expansión de un complejo turístico que él posee en Irlanda.

Acabó extendiendo las quejas a toda la Unión Europea, a la que amenazó con imponer aranceles recíprocos en abril. "Lo que nos cobren, se lo cobramos", resumió.

Cuando Martin pudo meter baza, intentó adoptar un tono diplomático.

Afirmó que Irlanda intensifica las inversiones en Estados Unidos.

"Es una relación que podemos desarrollar y que perdurará en el futuro", dijo.

Pero Irlanda discrepa con Estados Unidos en temas como la guerra entre Israel y Hamás.

Irlanda, que no es miembro de la OTAN, es uno de los países más propalestinos de Europa, en marcado contraste con Trump, quien ha pedido a Estados Unidos que "tome el control" de Gaza.

La visita del primer ministro irlandés se desarrolló en un ambiente mucho más distendido que la del presidente ucraniano Volodimir Zelenski hace dos semanas.

El vicepresidente JD Vance, que jugó un papel importante en el altercado verbal con el presidente ucraniano, vistió calcetines con trébol para la ocasión.

"Estoy tratando de seguir concentrado, pero me impresionan mucho los calcetines del vicepresidente", bromeó Donald Trump.

dk/mlm/erl/ag

