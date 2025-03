Líder supremo iraní considera "imprudentes" las amenazas de acciones militares estadounidenses

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, afirmó este miércoles que las amenazas estadounidenses son "imprudentes", después de que el presidente Donald Trump enviara una carta exigiendo negociaciones y advirtiendo de una eventual acción militar si Teherán se niega.

"Estados Unidos amenaza con el militarismo. En mi opinión, esta amenaza es imprudente", dijo Jamenei durante un encuentro con estudiantes. "Irán es capaz de contraatacar y, por supuesto, asestará un golpe", aseguró.

Por otro lado, medios locales iraníes reportaron que el canciller, Abás Araqchi, había recibido la misiva de Trump, entregada por un alto diplomático emiratí, Anwar Gargash.

Jamenei, que indicó que no todavía no le habían dado la carta, afirmó la invitación a conversar estaba destinada a "decepcionar a la opinión pública mundial", al presentar a Estados Unidos como dispuesto a negociar y a Irán como si no quisiera hacerlo.

"Nosotros nos sentamos y negociamos durante varios años, esta misma persona sacó de la mesa el acuerdo que había sido terminado, completado y firmado y lo rompió", añadió, refiriéndose al acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní alcanzado en 2015, del que Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos durante su primer mandato, que terminó en 2021.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump pidió un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear con Teherán, ejerciendo una política de "máxima presión" basada en sanciones, acusando a Irán de querer dotarse del arma nuclear.

Teherán niega las acusaciones.

Irán descartó participar en conversaciones directas mientras se mantengan las sanciones, y este miércoles Jamenei insistió en que el diálogo con Estados Unidos "no levantará las sanciones [...] y probablemente haga que las sanciones sean más duras".

"Respecto de las armas nucleares" Estados Unidos ha dicho que no dejará "que Irán las obtenga. Si quisiéramos hacer armas nucleares, Estados Unidos no podría detenernos", señaló.

"El hecho de que no tengamos armas nucleares y de que no estemos buscando armas nucleares se debe a que nosotros mismos no las queremos", recalcó.

Jamenei, que tiene la última palabra en asuntos de Estado, afirmó que Irán "no busca la guerra, pero si alguien pasa a la acción, nuestra respuesta será decisiva y segura".

