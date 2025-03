Ucrania y EEUU inician conversaciones sobre un alto el fuego parcial con Rusia

Ucrania y Estados Unidos iniciaron este martes conversaciones en Arabia Saudita para buscar un alto el fuego parcial con Rusia, pocas horas después del mayor ataque de drones ucranianos contra territorio ruso desde que empezó el conflicto.

Tanto el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga, participan en esta reunión en la ciudad de Yedá, a orillas del Mar Rojo.

Los negociadores ucranianos proponen una tregua "en el aire y en el mar" con Rusia, dijo a la AFP un alto funcionario bajo condición de anonimato.

Desde su llagada a la presidencia estadounidense, Donald Trump está presionando a Ucrania para que ponga fin a la guerra que comenzó con la invasión rusa del país, en febrero de 2022.

"Estamos listos para hacer todo lo posible para lograr la paz", dijo a los periodistas el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrii Yermak, al entrar en la sala de negociaciones, y aseguró que las conversaciones han comenzado "de una manera muy constructiva".

La reunión llega pocas horas después del mayor ataque con drones ucranianos contra Rusia desde que empezó la invasión.

Sin embargo las autoridades rusas aseguraron que el ataque, con un balance provisional de tres muertos y varios heridos, fue un fracaso y anunciaron haber destruido 337 drones, incluidos 91 en la región de Moscú y 126 en la región de Kursk, fronteriza con Ucrania, ocupada parcialmente por fuerzas ucranianas.

"El mayor ataque enemigo con drones en Moscú ha sido rechazado", dio dijo Telegram el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

Según Andrii Kovalenko, portavoz del Centro Gubernamental Ucraniano contra la Desinformación, un organismo oficial, el ataque es "una señal adicional dirigida a [el presidente ruso Vladimir] Putin para alentarlo a qué se interese por una tregua aérea".

Por su parte el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, dijo que las conversaciones tienen como objetivo "definir un marco para un acuerdo de paz y un alto el fuego inicial" entre Rusia y Ucrania.

- "Concesiones" -

Se trata de los primeros contactos de alto nivel entre Ucrania y Estados Unidos desde la visita del presidente ucraniano Volodimir Zelenski a la Casa Blanca el 28 de febrero, donde se produjo un enfrentamiento verbal con Donald Trump y su vicepresidente J.D. Vance en el despacho oval, frente a la prensa y en directo.

Posteriormente Washington suspendió su asistencia militar a Kiev y el intercambio de inteligencia, vital para Ucrania en el frente, al tiempo que Trump ha iniciado un acercamiento con Rusia.

Poco antes de su llegada a Yedá, el Secretario de Estado Marco Rubio consideró prometedora la idea de un alto el fuego parcial.

"No estoy diciendo que esto por sí solo sea suficiente, pero es el tipo de concesión necesaria para poner fin al conflicto", dijo a los periodistas. "No vamos a lograr un alto el fuego y el fin de esta guerra si las dos partes no hacen concesiones", agregó.

Las conversaciones se llevan a cabo en un momento difícil para Ucrania en el frente.

Rusia anunció el martes haber recuperado de manos del ejército ucraniano 12 localidades y "más de 100 km2" de su región fronteriza de Kursk.

Ucrania lanzó una ofensiva en esta región rusa fronteriza con Ucrania en agosto de 2024 y logró ocupar varios cientos de km2 en una ofensiva sorpresa, un territorio que podría servir de moneda de cambio con Moscú en unas futuras negociaciones.

Pero desde entonces los rusos ya han recuperado más de dos tercios del territorio conquistado inicialmente con el apoyó, según Ucrania y Corea del Sur, de miles de soldados norcoreanos.

Antes del inicio de la reunión, China dijo que espera una "solución justa y duradera" a la guerra y que "apoya todos los esfuerzos que contribuyan a una solución pacífica de la crisis".

