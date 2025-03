Djokovic cae eliminado en su debut en el Masters 1000 de Indian Wells

El serbio Novak Djokovic fue eliminado este sábado en su estreno en el Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos) a manos del neerlandés Botic van de Zandschulp, un tenista especializado en tumbar a los más grandes del circuito.

Djokovic, número siete del ranking mundial, cedió ante Van de Zandschulp (85) por 6-2, 3-6 y 6-1 en un partido de la segunda ronda del torneo californiano.

El gigante balcánico, de 37 años, sumó así una nueva salida temprana de un torneo del cual es máximo ganador, junto a Roger Federer, con cinco títulos.

Un año atrás, Djokovic se despidió en su segundo cruce ante el italiano Luca Nardi, entonces número 123 mundial, en una de las peores derrotas de su carrera.

Este sábado tampoco se encontró cómodo en ningún momento frente a Van de Zandschulp, quien ya dio uno de los bombazos del año pasado al vencer al español Carlos Alcaraz en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Djokovic facilitó el buen arranque del neerlandés con un deficiente primer set, en el que cometió 14 errores no forzados (por seis de Van de Zandschulp) y sólo ganó un 43% de puntos al servicio.

Ante la decepción de la pista central, que le ofreció su apoyo, Djokovic entregó cinco juegos seguidos, ganando sólo dos puntos de 18 en juego, y se marchó a la silla a buscar respuestas con el primer set perdido.

Djokovic tuvo un momento de furia golpeando una pelota y gritando hacia su banco pero rompió por primera vez el servicio de Van de Zandschulp y se adjudicó el segundo set lanzando el puño al aire de rabia.

Conocido por su sangre fría extrema sobre la pista, Van de Zandschulp no se intimidó y exprimió a la perfección sus dos oportunidades de 'break' para acabar con la resistencia de Djokovic.

"Sabía que si perdía la calma no me iba a ir bien, es algo en lo que siempre me concentro, especialmente contra los grandes", dijo Van de Zandschulp, que chocará en la tercera ronda con el argentino Francisco Cerúndolo.

La salida del serbio amplía todavía más las opciones de Alcaraz de lograr un tercer título seguido en Indian Wells, donde no compite por suspensión el número uno mundial, Jannik Sinner.

Además de Djokovic, el torneo también vio caer en la primera semana a otros tres miembros del top-10 de la ATP: Alexander Zverev (2), Casper Ruud (5) y Andrey Rublev (8).

gbv/ag