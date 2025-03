Regreso a París hace revivir a hinchas de Liverpool el trauma del caos de 2022

Regresar a París por primera vez desde la final de la Liga de Campeones de 2022 trae malos recuerdos a los hinchas de Liverpool, traumatizados aún por el caos que ensombreció aquel evento en el Estadio de Francia.

El líder de la Premier League visita a París SG en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, un partido espectacular entre dos de los equipos más en forma del continente en un Parque de los Príncipes que espera la asistencia de apenas 2.000 seguidores Reds.

Muchos hinchas de Liverpool han rechazado viajar a la capital francesa, aún traumatizados por el mal trato dado por las autoridades francesas hace poco menos de tres años.

Volver a París "es aún muy pronto para mucha gente", explica a AFP John Gibbons, del medio independiente The Anfield Wrap. "No es tanto lo que pasó aquel día, sino también todo lo que pasó después. Sobre todo, que el gobierno (francés) no haya asumido la responsabilidad de lo que ocurrió".

Aquel 28 de mayo de 2022, la final ganada 1-0 por Real Madrid quedó ensombrecida por un aplazamiento del pitido inicial de 37 minutos debido a las dificultades de los seguidores de acceder al estadio luego de haber sido canalizados a través de estrechos pasillos, sobrecargados de personas.

- "Responsabilidad principal" de la UEFA -

La policía lanzó granadas lacrimógenas en dirección de los miles se seguidores ingleses que quedaron atrapados detrás de las vallas metálicas. Y luego los hinchas tuvieron que soportar las acusaciones injustas de ser los responsables del caos.

La UEFA, la instancia dirigente del fútbol europeo, primero aseguró que la culpa de lo ocurrido era de los hinchas por haber tratado de llegar tarde al estadio, cuando la verdad es que muchos de ellos fueron retenidos durante horas en los alrededores del recinto.

Las autoridades francesas, por su parte, anunciaron un "fraude a escala industrial" de entradas falsas como origen del problema.

Pero una investigación del Senado francés concluyó que todo el caos se debió a un dispositivo de seguridad mal diseñado y un informe independiente posterior que la "responsabilidad principal" de los fallos que casi provocan "una catástrofe mortal" había que atribuírsela a la UEFA, encontrando incluso "destacado" que no hubiese habido fallecidos.

Para numerosos hinchas de Liverpool las escenas vividas recordaron a lo sucedido en el estadio de Hillsborough en 1989, cuando una avalancha de gente acabó con la vida de 97 seguidores de los Reds.

Según Gibbons, "existe un resorte psicológico que provoca que no se quiera regresar a un lugar donde se ha vivido una mala experiencia y también la sensación de la gente que cree que no se hace nada por evitar que se vuelva a reproducir".

- Sin confianza en las autoridades -

Si la organización de los Juegos Olímpicos de 2024 y unos meses antes del Mundial de Rugby de 2023 se llevó a cabo sin grandes problemas, persiste el sentimiento de una doble vara de medir con respecto a los aficionados al fútbol.

"Felizmente, los Juegos se llevaron a cabo sin grandes incidentes, y eso está muy bien, pero creo que está claro que a la gente se le trata de manera diferente, porque es el mayor evento deportivo mundial", analiza Daniel Austin, fan de Liverpool y periodista.

Austin es uno de los que han viajado a París, considerando que no haberlo hecho hubiera sido admitir una "derrota" frente a las mentiras lanzadas en su día, aunque también entiende a aquellos que no hayan querido hacer el viaje.

"No es sólo el hecho de que hayan vivido algo muy difícil física y mentalmente, es también el hecho de que se mintió durante semanas y meses en una campaña concertada por las autoridades", denuncia.

El entonces ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, actual responsable de Justicia, acusó a los hinchas de Liverpool de ser los responsables de la abundancia de billetes falsos.

Algunos hinchas "no desean confrontarse de nuevo a las mismas autoridades".

"No confían en las personas responsables, muchos de ellos ocupando las mismas funciones, para ocuparse de ellos como visitantes", concluye Austin.

Las autoridades francesas no declararon el partido del miércoles como de "alto riesgo".

"El contexto no es el mismo que hace tres años. No es una final, el Parque de los Príncipes no es el Estadio de Francia y muchas cosas han cambiado en este tiempo", justificó una fuente policial.

