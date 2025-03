Ecuador otorga operación de su mayor campo petrolero a consorcio extranjero

El gobierno de Ecuador concesionó en una negociación directa el campo petrolero Sacha, el principal del país, a un consorcio chino-canadiense, lo que ha despertado resistencia en el Legislativo y sectores indígenas, informaron las autoridades este lunes.

La firma del contrato prevista para dentro de un mes se hará previo al pago de una prima de 1.500 millones de dólares, que no implica una "deuda" para Ecuador, señaló la ministra de Energía, Inés Manzano.

El consorcio conformado por filiales de la china Sinopec y la canadiense New Stratus Energy reemplazará a la estatal Petroecuador en la operación del campo Sacha, ubicado en la amazónica provincia de Orellana (este) y en funcionamiento desde hace unos 50 años.

"Nosotros vamos a recibir como renta petrolera del Estado aproximadamente 82%", dijo el viceministro de hidrocarburos, Guillermo Ferreira.

La concesión a 20 años busca aumentar la producción del campo, que en 2024 produjo hasta unos 76.000 barriles diarios. Las autoridades ecuatorianas reconocieron que la infraestructura del lugar está "deteriorada". "Mucho se ha dicho de Sacha, que es la joya de la corona, pero lamento decirle que es una corona oxidada y que las joyas hay que pulirlas", expresó Manzano.

Ferreira apuntó que la meta es que en tres años la producción del campo aumente a 100.000 barriles diarios.

El fin de semana, el Congreso -de mayoría opositora- tildó de "arbitraria" la concesión y consideró que el acuerdo "perjudicaría al Estado en más de 8.000 millones de dólares".

El viceministro explicó que en cuanto a la participación del Estado en la producción del campo, esta dependerá del valor del crudo. Si el precio es de 30 dólares o menos, Ecuador recibirá el 19% de lo producido, pero si este sube a 120 dólares o más el porcentaje será de hasta 26,5%.

La mayor organización indígena del país, Conaie, también rechazó la adjudicación y dijo en un comunicado que el país se quedará con "las migajas de su propio petróleo".

"Este saqueo no es casualidad. Daniel Noboa está desesperado por recursos para usar el Estado con fines electorales", reclamó.

El mandatario disputará el 13 de abril un balotaje contra la izquierdista Luisa González, quien escribió en X que el campo fue entregado "a dedo".

Manzano defendió que se trata de una "asignación directa a través de un contrato de participación" e insistió en que Sacha "no se privatiza, no se vende". De acuerdo con la ministra, Ecuador invitó a otras empresas a participar pero no recibió respuestas.

La funcionaria señaló que hay un plazo de 30 días para que el consorcio entregue una serie de "condiciones" y que "si no hay pago (de los 1.500 millones de dólares), no hay contrato".

pld/ag

undefined

undefined