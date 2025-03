River, sorprendido por Estudiantes, se queda sin invicto en el Apertura argentino

River Plate llegaba invicto y con la ropa de fiesta en el estadio Monumental, pero Estudiantes lo sorprendió con un inobjetable triunfo 2-0, en uno de los partidos jugados el sábado por la octava fecha del torneo Apertura del fútbol argentino.

En la jornada de los cruces interzonales, River, uno de los destacados del grupo B, se medía con Estudiantes, de buena campaña en el grupo A, y fue el equipo de La Plata el que se llevó los tres puntos como visitante, con una sólida tarea colectiva.

Alexis Castro (9) abrió la cuenta ante el arco vacío tras un centro venenoso del urugayo Tiago Palacios, y Santiago Ascacibar (90+4) aseguró el éxito del 'Pincha' en tiempo de descuento, al empujar a la red un rebote dado por el arquero Franco Armani, al que se le terminó un invicto de 627 minutos.

Así, Estudiantes volvió a ganar en el Monumental después de 14 años y desplazó a Boca del primer puesto en el grupo A, mientras que River concedió su primera derrota del campeonato en un cotejo que terminó con diez jugadores por la expulsión de Enzo Pérez (50), por una fuerte patada sobre Cristian Medina.

Más allá del tropezón, el DT de River, Marcelo Gallardo, consideró que "el partido de hoy por momentos me gustó. El equipo se reflejó más a lo que quiero, aunque perdimos. Hoy tuvimos el volumen de juego que no veníamos teniendo en partidos anteriores, me sentí más conforme".

"Las derrotas y las victorias confunden, suelen perturbar el rumbo y el nuestro es muy claro. Soy autocrítico de lo que observo, pero hoy precisamente, más allá de esos minutos iniciales en los que ellos nos hicieron el gol, me gustó en general lo que vi del equipo", evaluó el 'Muñeco' Gallardo.

Lo próximo, para River, será la disputa de la Supercopa Internacional, el miércoles próximo, en la Nueva Olla de Asunción, y frente a Talleres de Córdoba, en duelo pendiente entre los dos mejores equipos de la temporada argentina 2023.

Al respecto, tampoco Talleres llega de la mejor manera a ese cruce copero, ya que en la noche del sábado perdió 2-1 como local con Tigre, que sorpresivamente alcanzó a Estudiantes en la punta del grupo A, ambos con 18 unidades, apenas por delante de Boca (17).

David Romero (36) y el paraguayo Alfio Oviedo (66) anotaron los goles para el triunfo del conjunto bonaerense, y Gastón Benavídez (44) señaló el descuento cordobés.

Más temprano, en un choque entre dos equipos que rondan el fondo de la tabla, Aldosivi y Sarmiento continuaron sin ganar en un 2-2 entretenido, que el 'Tiburón' dominaba con tantos de Elías Torres (2) y Franco Rami (7), pero el chileno Iván Morales (22) y Valentín Burgoa (36) le permitieron al 'Verde' rescatar un punto.

Además, Unión celebró su primera victoria del campeonato, y con un zurdazo cruzado de Lionel Verde (80) derrotó por 1-0 a Gimnasia y Esgrima, resultado necesario para salir del sótano de la tabla.

Estos son los resultados de la 8ª fecha:

-Viernes:

Boca-Rosario Central 1-0

San Martín (San Juan)-Belgrano 3-1

Central Córdoba-Riestra 0-0

-Sábado:

Aldosivi-Sarmiento 2-2

River Plate-Estudiantes 0-2

Unión-Gimnasia y Esgrima 1-0

Talleres-Tigre 1-2

-Domingo:

Argentinos Juniors-Instituto

Independiente Rivadavia-Lanús

Vélez Sarsfield-Huracán

Platense-Defensa y Justicia

Banfield-Independiente

-Lunes:

Barracas-Godoy Cruz

San Lorenzo-Racing

Atlético Tucumán-Newell's

Así están las posiciones:

Grupo A

- Pts J G E P GF GC

1. Estudiantes 18 8 5 3 0 15 7

2. Tigre 18 8 6 0 2 12 5

3. Boca Juniors 17 8 5 2 1 9 5

4. Argentinos 15 7 4 3 0 7 3

5. Central Córdoba 14 8 4 2 2 15 8

6. Huracán 12 7 3 3 1 8 4

7. Barracas 12 7 3 3 1 11 8

8. Defensa y Justicia 11 7 3 2 2 10 6

9. Racing 9 6 3 0 3 11 7

10. Ind. Rivadavia 9 7 2 3 2 7 8

11. Belgrano 8 8 2 2 4 7 16

12. Banfield 7 7 2 1 4 5 5

13. Unión 5 7 1 2 4 3 7

14. Newell's 3 7 1 0 6 2 11

15. Aldosivi 2 8 0 2 6 6 18

Grupo B

- Pts J G E P GF GC

1. Rosario Central 17 8 5 2 1 11 4

2. Independiente 16 7 5 1 1 13 6

3. River Plate 15 8 4 3 1 7 3

4. San Lorenzo 14 7 4 2 1 6 3

5. Riestra 11 8 2 5 1 7 3

6. Gimnasia LP 10 8 3 1 4 5 8

7. Platense 9 7 2 3 2 6 6

8. Lanús 8 7 2 2 3 4 5

9. Instituto 7 7 2 1 4 5 5

10. Atlético Tucumán 7 7 2 1 4 8 10

11. San Martín SJ 6 8 1 3 4 4 7

12. Sarmiento 6 8 1 3 4 6 14

13. Talleres (1) 5 7 1 2 4 5 8

14. Godoy Cruz (1) (2) 3 6 1 3 2 3 7

15. Vélez Sarsfield 2 7 0 2 5 0 11

(1) Tienen su partido suspendido a los 45m. Igualaban 0-0

(2) Se le descontaron 3 puntos por incidentes.

str/cjc