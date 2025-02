Los hermanos Márquez dominan los ensayos en Tailandia, Bagnaia rezagado

El español Álex Márquez (Ducati-Gresini) firmó este viernes el mejor tiempo de los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Tailandia, primera carrera de la temporada de MotoGP, marcados por la discreta actuación de Francesco Bagnaia (Ducati), uno de los dos grandes favoritos al título.

El piloto de 28 años, que busca su primera victoria en la categoría reina, superó a su hermano mayor Marc Márquez (Ducati) por menos de una décima de segundo, y al también español Pedro Acosta (KTM).

"Si me ganan no estoy contento, pero si es mi hermano, bueno...", sonrío Marc Márquez, seis veces campeón del mundo en MotoGP. "No creo que haya sido la última vez que me supere este año", vaticinó el campeón catalán.

Hecho inusual, los cinco constructores presentes en la parrilla han situado cada uno al menos a un piloto en el Top-10, que clasifica a la Q2, en lo que parece un presagio de un 2025 más abierto que el curso 2024, dominado hegemónicamente por Ducati.

Marc Márquez, en su primera toma de contacto competitiva con el mono rojo de la escudería oficial Ducati, se mostró más rápido que su compañero y rival por el título, Bagnaia.

El italiano pareció falto de ritmo, y su último intento para entrar en el top-10 se quedó en nada a causa de un choque con Franco Morbidelli (Ducati-VR46).

Morbidelli fue sancionado con tres puestos en la parrilla por ese incidente, según declaró el propio afectado a los periodistas.

'Pecco', doble campeón del mundo (2022, 2023), deberá pasar el sábado por la mañana por los repechajes (Q1), en los que deberá firmar uno de los dos mejores tiempos para clasificarse a la Q2, que determinará las doce primeras posiciones de la carrera esprint y del Gran Premio.

El vigente campeón del mundo, el español Jorge Martín (Aprilia), no viajó a Tailandia, después de ser operado en la mano izquierda a comienzos de semana debido a una caída.

. Clasificación de los ensayos clasificatorios del GP de Tailandia de MotoGP, este viernes en el circuito de Buriram (4,554 km):

1. Alex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 1:29.020 (Q)

2. Marc Márquez (ESP/Ducati) a 0.052 (Q)

3. Pedro Acosta (ESP/KTM) 0.242 (Q)

4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 0.247 (Q)

5. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 0.286 (Q)

6. Joan Mir (ESP/Honda) 0.378 (Q)

7. Raul Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 0.442 (Q)

8. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.465 (Q)

9. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 0.577 (Q)

10. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 0.588 (Q)

11. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 0.661

12. Brad Binder (RSA/KTM) 0.675

13. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.691

14. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 0.726

15. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 0.733

16. Luca Marini (ITA/Honda) 0.767

17. Alex Rins (ESP/Yamaha) 0.962

18. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 0.965

19. Fermin Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 1.125

20. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 1.145

21. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 1.266

22. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 2.004

