Macron y Trump reviven su bromance, con un toque de tensión

Se abrazaron, se dieron palmadas en la espalda e intercambiaron cumplidos y gestos de afecto, pero Emmanuel Macron y Donald Trump no estuvieron de acuerdo en todo durante su reunión de este lunes sobre Ucrania.

El presidente francés y su homólogo estadounidense retomaron las muestras públicas de afecto donde las habían dejado tras el primer mandato del republicano (2017-2021).

Eso no impidió que aflorasen las tensiones por el repentino giro de Trump hacia Rusia.

El presidente francés, algo inusual para un visitante en el despacho oval, interrumpió a su homólogo de 78 años cuando Trump repitió la afirmación falsa de que Europa presta a Ucrania un dinero que piensa recuperar.

"No, de hecho, para ser franco", dijo Macron, tocando el brazo de su homólogo estadounidense para detenerlo a mitad de la frase, "pagamos el 60% del esfuerzo total y fueron, como en Estados Unidos, préstamos, garantías, subvenciones".

Trump sonrió y dijo después: "Si lo crees, a mí me parece bien".

- "Astuto" -

Pese a sus desacuerdos sobre Ucrania escenifican una relación privilegiada.

"Es un tipo astuto", dijo Trump, dando un golpecito cariñoso en el brazo a Macron después de contar una anécdota.

Después de una cena en la Torre Eiffel con sus respectivas esposas, el presidente francés respondió en francés a los periodistas.

"No había intérprete, él hablaba y hablaba y yo sólo asentía", dijo Trump. "Al día siguiente leí los periódicos y me di cuenta de que eso no era lo que habíamos dicho. Es un tipo astuto, te lo aseguro", comentó el presidente estadounidense, agarrando el antebrazo de su homólogo, sentado a su lado, entre risas del público.

Macron respondió agarrando la mano de Trump y se rieron juntos.

El hombre de 47 años incluso pareció secarse una lágrima de risa del rabillo del ojo.

De camino al Ala Oeste compartieron un abrazo y otro apretón de manos.

Posteriormente, en la rueda de prensa conjunta, se dieron un enésimo apretón de manos, antes de colmarse de elogios.

Macron alabó la "amistad de su primer mandato", mientras que Trump aplaudió la restauración de la catedral de Notre-Dame destruida por un incendio.

"Saluda a tu bella esposa", dijo Trump al final de la rueda de prensa.

La diplomacia internacional siempre está cargada de simbolismo, pero en el caso de Macron y Trump se multiplica.

- 'Amistoso pero firme' -

El mejor apretón de manos de todos se produjo cuando se conocieron por primera vez en Bruselas en 2017, el año en que ambos comenzaron sus primeros mandatos presidenciales.

Haciendo muecas, Macron, mucho más joven, agarró la mano de Trump hasta que el presidente estadounidense se vio obligado (dos veces) a soltarla.

En las fotos se apreciaba que dejó marcas blancas de dedos en las manos de Trump.

Su ofensiva de encanto continuó un año después, cuando Trump tomó la mano de Macron y prácticamente lo arrastró hasta el despacho oval en 2018.

Pero los esfuerzos de Macron no lograron convencer a Trump para que permaneciera en el acuerdo climático de París y en un pacto internacional con Irán para limitar su programa nuclear.

La relación se enfrió después del primer mandato de Trump pero Macron se apresuró a recuperarla cuando fue reelegido en noviembre de 2024.

Trump estaba encantado de ser invitado a asistir a la reapertura de la catedral de Notre-Dame en diciembre.

Como era de esperar, los líderes se dieron otro apretón de manos, que esta vez duró 17 segundos.

"Ningún líder mundial trata a Trump tan bien como Macron. Es amistoso pero firme, respetuoso pero no tiene miedo de enfrentarse a él cuando piensa que está equivocado. Y Trump lo respeta por eso", dijo el periodista británico Piers Morgan, amigo de Trump desde hace mucho tiempo, en la red social X.

