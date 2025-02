Shiffrin logra en el eslalon de Sestriere su 100ª victoria en Copa del Mundo

La estadounidense Mikaela Shiffrin se convirtió el domingo en el primer deportista, hombres y mujeres incluidos, en lograr 100 victorias en la Copa del Mundo de esquí alpino, al imponerse en el eslalon de Sestriere, Italia.

A la imagen de su patrocinador de equipamiento deportivo, que había preparado una edición especial de esquís en previsión de ese momento simbólico, todo el circuito esperaba desde hace varias semanas ese logro mayúsculo de su estrella mundial.

Más precisamente, desde que el 23 de noviembre de 2024 alcanzase la 99ª victoria en el eslalon de Gürgl (Austria). Una semana después, sufrió una caída en Killington, Estados Unidos, y sufrió una grave lesión de abdomen que la mantuvo dos meses alejada de la competición.

"Ha hecho falta luchar mucho últimamente, ha sido difícil recuperar el ritmo de competición, de entrenar pese a mi lesión y de competir contra todas las esquiadoras, fuertes y rápidas", explicó Shiffrin entre lágrimas al bajar del podio.

- Fin de semana de altibajos -

De regreso en los Mundiales-2025 celebrados en Saalbach (Austria), Shiffrin ganó el título mundial de prueba combinada por equipos junto a su compatriota Breezy Johnson, pero tuvo que conformarse con la 5ª posición en eslalon.

El sábado, Shiffrin abandonó el área de meta de Sestriere entre lágrimas, tras no haber logrado clasificar a la segunda ronda del segundo gigante del programa en la estación del Piamonte. Terminó en la 33ª posición, uno de los peores resultados de su carrera sin tener en cuenta caídas o abandonos.

Pero la jornada del domingo fue como un sueño para la especialista de la disciplina más técnica, que vio cómo una de sus principales rivales, la suiza Camille Rast, vigente campeona del mundo 2025 de eslalon, tuvo que abandonar en la primera manga.

Liderando ya la prueba desde la primera manga, la esquiadora nacida en Vail (Colorado) no tembló en la segunda bajada, concebida por el entrenador del equipo estadounidense.

Shiffrin, de 29 años, sumó su 63ª victoria en un eslalon de Copa del Mundo por delante de la croata Zrinka Ljutic, 2ª a 61 centésimas de segundo, y de su compatriota estadounidense Paula Moltzan, 3ª a 64 centésimas.

- "No ha sido fácil" -

"No ha sido fácil, en varias ocasiones me he preguntado si había tomado la decisión acertada volviendo a la competición (...) lleva tiempo recuperar un buen estado de ánimo, saboreo esta victoria, sé que la he ido a buscar", insistió.

"Jamás pensé que llegaría un día a esta cifra: mi sueño desde que era niña era lograr giros bonitos y mejorar cada día", recordó la campeona, que cumplirá 30 años el próximo 13 de marzo.

Desde sus inicios en el circuito mundial en marzo de 2011, Shiffrin ha ganado 63 eslalons, su especialidad predilecta, además de 22 eslalons gigantes, 5 Super-G, 5 en paralelo, 4 en descenso y 1 combinada.

Cinco veces campeona del mundo, Shiffrin igualó el domingo los 155 podios mundiales del sueco Ingemar Stenmark.

La italiana Federica Brignone, líder de la clasificación general de la Copa del Mundo con 190 puntos de ventaja tras su doblete en gigante en esta misma pista de Sestriere, no participa en eslalon.

La próxima cita del circuito mundial femenino de esquí alpino se celebrará desde el viernes en Kvitfjell, Noruega, con dos descensos y un Super-G en el programa.

- ¿Dónde está el límite? -

Una vez alcanzada la cifra de 100 triunfos, la pregunta para muchos es hasta dónde puede llegar la reina del esquí, que amenaza con seguir elevando el listón de su deporte.

Antes de que Shiffrin los batiera, los récords de victorias en la Copa del Mundo eran de 82 en categoría femenina (Lindsey Vonn en 2018) y de 86 en la masculina (Ingemar Stenmark en 1989).

"Puede continuar logrando tantas victorias como desee", aseguraba en octubre Lindsey Vonn sobre su compatriota.

Tina Maze, bicampeona olímpica en Sochi-2014, dijo a la AFP que la clave del éxito de Shiffrin es "entrenar más y mejor que las demás".

"Pero ya no tiene 16 años. Las jóvenes están llegando y con decisión, así que si Mikaela no está al 100% habrá emoción", vaticina.

jr/dar/dam-dr/iga