Atlético vence en Valencia con goles argentinos y es líder provisional

El Atlético de Madrid se impuso este sábado al Valencia (18º) por 3-0 en Mestalla, en la 25ª jornada de la Liga española, y se colocó líder provisional a la espera del resultado del Barcelona en Las Palmas (17º) más tarde y el del Real Madrid contra el Girona (11º) el domingo.

El Atlético suma ahora 53 puntos, dos más que los dos gigantes del fútbol español.

Los pupilos de Diego Simeone encarrilaron la victoria con dos tantos del atacante argentino, Julián Álvarez (12, 30), que incluso perdonó un tercero en la primera mitad. Su compatriota Ángel Correa (86) sentenció el encuentro.

Los 'colchoneros' encaminaron rápidamente el choque, que comenzó parejo y con un Valencia dominando los primeros compases, para terminar llevándose tres puntos que darán confianza de cara al duelo del martes frente al Barça en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

El delantero francés Antoine Griezmann inició la jugada del primer tanto tras un pase picado al área que el brasileño Lino remató al larguero. El esférico le cayó a Giuliano Simeone, quien asistió a Álvarez, el autor del gol.

A partir de ese momento, el equipo rojiblanco controló el tempo de juego hasta que, casi a la media hora, en otra jugada coral, Griezmann colgó un centro para que la 'Araña' marcara por segunda vez sin que el arquero georgiano Giorgi Mamardashvili pudiera evitarlo.

Álvarez dispuso de una clarísima oportunidad de lograr un triplete, pero falló un mano a mano ante el arquero local.

- "Pensar con humildad" -

En un error de Javi Guerra en la entrega, que propició un contragolpe del Atlético, llegó el tercero en el último tramo del partido. El inglés Conor Gallagher dirigió la ofensiva hasta la media luna y cedió la pelota a Correa, quien batió a Mamardashvili con un disparo cruzado.

"Era importante ganar para seguir en la pelea. No era un partido fácil, ellos venían muy bien en los partidos de local. Sumar tres puntos es muy bueno", declaró Álvarez a Movistar+ al término del partido.

En cuanto a su juego, el delantero se mostró satisfecho: "Muy contento en lo personal, y siempre que sirva para ayudar al equipo, mejor. Seguimos en la pelea. Faltan muchos partidos y tenemos que pensar poco a poco con humildad".

"Lo ganó todo con 25 años y sigue en la línea de esa humildad que le hace ser diferente a todos", afirmó por su parte Diego Simeone en rueda de prensa. "No hay ningún partido simple, menos fuera de casa, menos cuando ya aprieta el calendario a todo el mundo. Salvo pocos equipos, que no compiten por nada, todos se juegan la Champions, Europa, no descender. Los equipos ya no son lo que eran al principio", añadió.

Con esta derrota, el Valencia (18º) continúa en la zona roja, igualado a puntos con Las Palmas (17º), con 23, y a uno del Leganés (16ª), que jugará el domingo ante la Real Sociedad (12º) en Anoeta.

- Villarreal, a por puestos de Champions -

Antes, el Villarreal (5º) se afianzó en puestos europeos al vencer por 1-0 en Madrid al Rayo Vallecano (6º), su primer perseguidor.

El 'Submarino amarillo' se impuso gracias al tanto de su goleador Ayoze Pérez (65) en un choque que estuvo marcado por la tarjeta roja que vio en la primera parte el delantero local Jorge de Frutos (42).

El rayista, tras perder el balón, soltó la pierna y tocó en el muslo de Sergi Cardona. Tras revisión del VAR, el colegiado consideró la falta como una agresión por tratarse de una patada en la parte alta de la pierna.

El Villarreal saca ahora una ventaja de nueve puntos al Rayo Vallecano, que podría ser adelantado por el Mallorca (7º), con un punto menos, si gana el lunes al Sevilla (13º) en el Sánchez Pizjuán.

Pero los hombres de Marcelino miran sobre todo a la zona Champions, que marca el Athletic Club con sólo un punto más.

En el primer encuentro del día, el Espanyol (15º) superó al Alavés (19º) con un gol de Fernando Calero en el minuto 86 de juego.

