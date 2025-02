El Inter Miami al asalto de la MLS en un año decisivo para Messi

Con un nuevo 'jefe' al mando, el Inter Miami afronta su debut del sábado en la liga norteamericana (MLS) con la intención de resarcirse del fiasco de la pasada temporada y aprovechar al máximo el último año de contrato de Lionel Messi.

El astro argentino, de 37 años, ha avanzado su intención de retirarse en Miami y en el Inter suspiran porque amplíe su estancia como mínimo hasta 2026, cuando inaugurarán su nuevo estadio y Norteamérica hospedará la Copa del Mundo de la FIFA.

Messi, por el momento, se prepara para unos extenuantes 10 meses de competición en los que Miami parte entre los favoritos al triunfo en la MLS, la Copa de Campeones de la Concacaf y la Leagues Cup.

A mitad de año, 'La Pulga' debe ser también una de las grandes atracciones del nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, que se inaugurará en Miami.

Elegido MVP (Jugador Más Valioso) de la pasada campaña, Messi sigue rindiendo a un nivel excepcional en Estados Unidos pero el legado de esta última etapa de su legendaria carrera no estará completo si no conduce al Inter hasta la cima de la MLS.

Messi "realmente cambió las reglas del juego de nuestra liga y de nuestro deporte, consiguiendo que se nos reconozca en todo el mundo", reconoció el miércoles el comisionado de la MLS, Don Garber, durante la presentación de la nueva miniserie documental 'Onside'.

Su continuidad "depende de Leo y del Inter de Miami. Honestamente, no tengo ni idea de cómo se va a desarrollar", señaló Garber sobre Messi, referente absoluto de la competición desde su aterrizaje a mediados de 2023.

- "El mercado está abierto" -

La pasada temporada, Messi y sus eternos socios Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba dominaron con puño de hierro la fase regular hasta batir el récord de puntos. En los playoffs, sin embargo, se estrellaron a la primera ante el Atlanta United en una de las mayores sorpresas de la historia de la liga.

"Habíamos batido el récord de puntos, pero el fútbol no va de premios, sino de lo que haces en el campo", recalcó Suárez. "Fuimos el mejor equipo durante toda la temporada regular pero teníamos que demostrarlo contra Atlanta, y no lo hicimos. Tenemos que aprender de ello y recordar que nadie te regala nada".

A ese fracaso le siguió la salida del técnico Gerardo Martino y su relevo por Javier Mascherano, otra figura muy familiar para Messi, con quien jugó cientos de partidos en el Barcelona y la selección albiceleste.

Jordi Alba recordó este viernes que, durante su etapa azulgrana, a Mascherano "ya se le veía que iba a ser entrenador".

"No me imaginaba que me iba a entrenador a mí pero ya se le veía madera y carácter", explicó el lateral. "Es una persona muy seria. Como jugador quizás no era tan vistoso como otros pero para mí era fundamental en el equipo".

En su primera experiencia al frente de un club, Mascherano tiene el reto de gestionar físicamente a los 'cuatro fantásticos', todos ellos entre los 35 y los 38 años, apoyado en un plantel que perdió dos piezas clave con la marcha del talentoso mediapunta Diego Gómez y el delantero ecuatoriano Leonardo Campana.

A la plantilla, conformada casi por entero de futbolistas latinoamericanos, se sumaron los argentinos Tadeo Allende y Gonzalo Luján y el venezolano Telasco Segovia pero aún se espera algún fichaje de renombre antes del Mundial de Clubes.

"El mercado está abierto por un tiempo más y creo que uno o dos refuerzos más van a llegar", auguró Mascherano el viernes.

El técnico no adelantó sus planes para el equipo que enfrentará el sábado en casa al New York City FC en la jornada inaugural de la MLS.

Messi y el resto de titulares vienen de sacar adelante el miércoles un triunfo 1-0 ante el Sporting Kansas City en la primera ronda de la Copa de Campeones, disputada bajo un frío extremo, y el martes deben sentenciar la eliminatoria en Miami.

