El caso Sinner restó "credibilidad" al tenis, dice Del Potro

El caso del italiano Jannik Sinner, suspendido tres meses por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), restó "credibilidad" al tenis, consideró este viernes el ídolo argentino Juan Martín del Potro, retirado recientemente de las canchas.

"Creo que en este caso perdieron todos un poco de credibilidad: la ATP, los sistemas de antidoping, la imagen de Sinner, los fans. Creo que nadie salió con algo positivo de todo eso", dijo el ex número tres del mundo en una rueda de prensa en Rio de Janeiro.

El 15 de febrero la AMA suspendió a Sinner, número uno del ranking, por tres meses.

La decisión causó revuelo y cuestionamientos en el mundo del tenis, entre ellos del serbio Novak Djokovic, que señaló "incoherencias" en el tratamiento de diferentes casos de dopaje.

El italiano de 23 años dio positivo por clostebol -un anabolizante- en marzo pasado, en un control revelado cinco meses después por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis, que le impuso sanciones leves.

Pero finalmente fue castigado hasta el 4 de mayo tras llegar a un "acuerdo de conciliación" con la AMA, que había pedido una suspensión de hasta dos años.

Sinner, que adjudica el positivo a una contaminación accidental, se perderá varios torneos pero ningún Grand Slam, por lo que podría conservar el primer puesto del ranking de la ATP.

"Él hizo el Indian Wells (en marzo), (tuvo) un test positivo dos veces y antes del US Open se conoce todo el caso públicamente, sin ninguna sanción. Entonces eso es lo que yo veo raro", afirmó del Potro, de 36 años.

"Si lo sabían desde hace meses y no lo hicieron público, no entiendo por qué lo hicieron antes del US Open si el caso estaba cerrado", añadió. Aclaró que desconocía "detalles" del asunto y que no juzgaba a Sinner.

Ganador de 22 títulos de la ATP, entre ellos el Abierto de Estados Unidos de 2009, Del Potro está en la ciudad postal de Brasil como invitado de los organizadores del ATP 500 de Rio de Janeiro, el principal torneo de tenis de Sudamérica.

El argentino alabó a la sensación brasileña Joao Fonseca, de 18 años, que cayó en la primera ronda del torneo carioca el martes.

"Hay que ir con paciencia y que (los aficionados) lo disfruten, porque también hay casos donde puede ser el mejor del mundo, pero tanta presión y tantos focos sobre él terminan explotándolo y no termina consiguiendo nada", sostuvo.

"Como latinoamericano me gustaría que pueda seguir creciendo, que pueda ser el próximo latinoamericano en ganar un Gran Slam, u otro argentino, pero que el tenis sudamericano, con Fonseca y con los chicos de Argentina, vuelva a tener un peso en el tenis mundial", apuntó.

