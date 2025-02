Real Madrid se divierte ante el City, la Juve agrava la debacle italiana

El Real Madrid vivió una noche de fiesta este miércoles en el Santiago Bernabéu ante el Manchester City (3-1), de igual modo que el PSG ante el Brest (7-0), mientras la Juventus se convirtió en el tercer equipo italiano que dice adiós en dos días en la antesala de octavos de Champions.

Además del vigente campeón 'merengue', sellaron su boleto a octavos de la máxima competición europea el derrotado en la final del año pasado, el Borussia Dortmund (0-0 ante Sporting de Lisboa), y un equipo que busca con ahínco su primera 'Orejona', el París Saint-Germain.

La sorpresa del día llegó con la victoria en la prórroga del PSV neerlandés ante la Juventus de Turín en Eindhoven (3-1; 2-1 en la ida), un resultado que permite que haya dos representantes de la Eredivisie de Países Bajos en octavos (PSV y Feyenoord), y que deja al Inter como único representante de la Serie A entre los dieciséis mejores equipos de Europa.

- Un italiano de cinco -

El fútbol italiano, que había comenzado con cinco equipos en Champions, vio cómo el Bolonia se despedía en la liguilla de 36 equipos, mientras que Atalanta, AC Milan y Juventus no pasaron el play-off.

Unas eliminaciones que benefician al campeonato español, favorito ahora junto la Premier League para meter a un quinto club en Champions la próxima temporada, como uno de los campeonatos cuyos equipos realizan mejor actuación en competiciones europeas.

A ello colaboró la victoria del Real Madrid ante el City. Gracias a un triplete de Kylian Mbappé (4, 33, 61), los madrileños dejaron vista para sentencia la eliminatoria, antes de que el español Nico González (90+2) marcase el gol del honor de los 'Citizens', que serán los grandes ausentes de los octavos de final.

El vigente cuádruple campeón de la Premier League, y de la Champions en 2023, que vive una temporada para olvidar, había albergado esperanzas de conquistar el feudo madridista después de su victoria ante el Newcastle (4-0). Pero la realidad se impuso y los hombres de Carlo Ancelotti no tuvieron que forzar mucha la máquina para ahondar la crisis de los de Guardiola.

"No hemos dado el do de pecho en toda la competición; no encontramos la estabilidad en ningún momento", reconoció el técnico catalán.

El vigente campeón de Europa se enfrentará en la próxima ronda a sus vecinos del Atlético de Madrid o al Bayer Leverkusen alemán, según determine el sorteo que tendrá lugar el viernes en Nyon (Suiza).

"Una noche perfecta. Queríamos ganar. Para nosotros es lógico que el Madrid esté en octavos. Siempre es difícil el City, pero en casa lo damos todo. Y hemos hecho un gran partido", declaró Mbappé.

Su exequipo, el París SG, también dio una alegría a su afición con la goleada 7-0 ante el Brest.

- PSG advierte a Liverpool y Barça -

Los hombres de Luis Enrique finiquitaron el poco suspense que le quedaba a la eliminatoria con un gol de Bradley Barcola en el minuto 20, antes del diluvio goleador de la mano de Khvicha Kvaratskhelia (39), Vitinha (59), Désiré Doué (64), Nuno Mendes (69), Gonçalo Ramos (76) y Senny Mayulu (86).

Aunque el partido se presentaba casi como un mero formalismo para el conjunto parisino después del 3-0 cosechado en la ida, la victoria era importante para mantener la dinámica y para dar un golpe de la mesa que ponga sobre aviso a sus próximos rivales en la máxima competición europea.

"Es algo que comentamos al final del partido, siete jugadores diferentes han marcado, no había pasado antes en Liga de Campeones, eso demuestra la mentalidad de los jugadores", celebró Luis Enrique.

El Barça figura entre los dos posibles rivales del PSG en octavos junto al Liverpool. O lo que es lo mismo, los dos mejores equipos en la fase regular de la nueva Champions. El PSG deberá pertrecharse con toda la confianza adquirida en las últimas semanas.

También se metió entre los dieciséis mejores sin apuros el Borussia Dortmund, que había hecho los deberes en la ida ganando 3-0 en Lisboa, y sólo tuvo que aguantar el 0-0 en el Signal Iduna Park.

El conjunto luso, consciente de la difícil empresa que tenía por delante, no llegó a poner en aprietos al arquero local, el suizo Gregor Kobel. Las mejores ocasiones fueron así para los hombres de Niko Kovac, llegado al banquillo del equipo de la cuenca del Ruhr a comienzos de febrero en sustitución de Nuri Sahin.

Dortmund se enfrentará en octavos al Lille francés o al Aston Villa inglés, con el partido de vuelta fuera de casa.

