"Tenemos talento", mexicana Isabella Fierro aboga por el golf femenino latinoamericano

El golf femenino latinoamericano cuenta con talento, pero la falta de apoyo económico es su gran talón de Aquiles a la hora de proyectarse en la elite mundial, subrayó en entrevista con la AFP la golfista mexicana Isabella Fierro.

Como si el golf profesional fuera un campo minado para ellas, las mujeres latinoamericanas representan apenas el 1,4% entre las primeras 500 golfistas del ránking mundial, una barrera de cristal que la prometedora jugadora mexicana intenta romper.

Fierro, de 24 años y que se unió a la LPGA en 2022, señala que el primer gran factor que limita a las jugadoras de esta región es "la falta de apoyo económico, porque el golf es un deporte muy caro: una temporada te cuesta alrededor de 2 millones y medio de pesos (mexicanos, más de 120.000 dólares)".

"Hay compañías que dicen: 'Si no das resultados, no te apoyamos'. Y lo que se necesita es gente que confíe en ti, sabiendo que en ningún deporte existe una línea recta para llegar a la meta, y que va a haber tropezones", explica.

La falta de estabilidad económica impide a una golfista enfocarse en su carrera "pues hay que pagarle a tu caddy, pagar tus aviones para los torneos, tus estancias. Eso afecta. Es un impedimento para las latinas, porque tienen mucho talento para el golf, realmente son muy buenas jugadoras".

"Sí hay talento latinoamericano, tenemos buen golf", aseguró.

Siete latinoamericanas aparecen entre las primeras 500 de la clasificación. Tres de ellas son mexicanas: Gaby López (76), María Fassi (285) e Isabella Fierro (394).

También están las colombianas Mariajo Uribe (221) y Valery Plata (478), la paraguaya Sofía García (333) y la ecuatoriana Daniela Darquea (479).

- Golfista precoz -

Nacida en Mérida, Yucatán, Isabella pasó su infancia en Ciudad del Carmen (isla del caribe mexicano) donde descubrió su vocación como golfista a los cuatro años.

"No había niñas de mi edad jugando golf, siempre jugué con niños cinco o seis años más grandes que yo. Cuando cumplí ocho o diez, ya empecé a jugar con niñas que también eran más grandes", recuerda.

Al paso del tiempo, Isabella fue detectada por universidades estadounidenses que le ofrecieron becas para integrarlas a sus programas de golf colegial.

Isabella pudo haber ido a la Universidad de Arkansas, de donde egresaron sus compatriotas Gaby López y María Fassi, pero "me decidí por Oklahoma. Yo pedí que me llevaran a un lugar que no fuera tan exitoso golfísticamente para yo ayudar al programa a crecer".

En el golf universitario en Estados Unidos reconoce otro gran factor camino al triunfo.

"Yo diría que el 90 por ciento de las jugadoras que fueron a college y ahora están en la LPGA son las que van a sobresalir, porque consiguen herramientas para conocerse a sí mismas, golfísticamente y personalmente, para poder tener una carrera exitosa", considera Fierro.

- 2025, año de grandes desafíos -

Antes de vivir su año de novata en la LPGA en 2024, Isabella Fierro dio pasos firmes en su carrera y reconoce a 2017 como su "año de oro", al haber ganado un torneo de aficionadas en México y el Nacional del Mayakoba, un torneo sudamericano amateur, y alcanzar los cuartos de final en el "Women's Amateur, que es equivalente al US Open a nivel amateur".

A nivel profesional, Isabella ya jugó el Abierto de los Estados Unidos en 2024: "Lo logré después de intentar calificar desde los 12 años".

Este año su meta es "quedar en el Top 10 del ránking de Epson Tour para volver a ganar mi tarjeta para la LPGA, ganar tres veces en ese circuito también me lo permitiría".

En mayo de 2025, Fierro tendrá la oportunidad de mostrarse en su país ya que recibió invitación para jugar el Abierto de la Riviera Maya, torneo que marca el regreso de la LPGA a México después de ocho años de ausencia.

Respecto a sus siguientes objetivos del año, Isabella se propuso "ganar al menos un torneo LPGA, también jugar un 'Major' (...)" sin quitar la mira en su preparación para los Juegos Olímpicos en Los Ángeles en 2028: "Quiero ganar medalla de oro para México", remató.

