Bellingham: goles, liderazgo y una sangre caliente que le juega malas pasadas

Goles, liderazgo, compromiso pero también sangre caliente: El centrocampista inglés del Real Madrid Jude Bellingham acabó expulsado el sábado ante Osasuna (1-1) con una roja directa por una polémica expresión que ha provocado un arduo debate en España. El miércoles ante el City tiene su redención.

Al término del encuentro en El Sadar, el colegiado José Munuera Montero reflejó en el acta que el británico le dijo "fuck you" y no "fuck off", como aseguran el propio jugador y el Real Madrid, que recurrirá a la roja mostrando imágenes en la que se ve al futbolista diciendo el segundo término.

De esta manera, la entidad madridista pretende demostrar que la redacción del acta es errónea y pedirá que la tarjeta quede sin efecto y, por tanto, sin castigo.

El miércoles, el Comité de Disciplina se reunirá para tomar una decisión sobre si esas palabras son un insulto o un menosprecio; es decir, una sanción grave o leve. En el primer caso, podría suponer una sanción de cuatro a 12 partidos, y en el segundo sería de uno a dos encuentros.

Tras la controversia generada, Bellingham sintió que había decepcionado a su equipo con su expulsión por protestar, a pesar de insistir en que el árbitro lo entendió mal, y se disculpó con sus compañeros de equipo.

"Ya he dicho suficiente sobre el malentendido, solo quería disculparme de nuevo por dejar a mis compañeros de equipo en una posición tan difícil y agradecer a los aficionados por su apoyo y comprensión", escribió el domingo Bellingham en las redes sociales.

"Nos veremos el miércoles en casa", agregó el mediapunta del Real Madrid.

- En alerta -

Se trata de la segunda amonestación roja por discutir con los colegiados desde que llegó a España en 2023. En su primera temporada, de cuento de hadas, en la que anotó 23 tantos en 43 partidos en todas las competiciones, se perdió tres encuentros por este motivo. En enero del año pasado ya cumplió ciclo de amarillas y no pudo jugar el partido ante Las Palmas por acumulación de tarjetas.

Luego, recibió la roja directa en Mestalla, también por protestar. "It's a fucking goal", escribió el colegiado en el acta. Por esas palabras le suspendieron dos encuentros.

En total, el mediocentro de 21 años fue amonestado con nueve amarillas, una roja y tres partidos de sanción la campaña 2023-2024. En la actual, ya suma siete amarillas y una roja, que podría dejarle dos partidos sin pisar el césped.

El elevado número de cartulinas ha provocado la alerta en el Real Madrid, que ve cómo uno de sus mejores jugadores, al igual que el brasileño Vinicius, es amonestado con asiduidad.

En cuanto a su juego, teniendo una posición más atrasada tras la incorporación del francés Kylian Mbappé este temporada, al principio le resultó difícil encontrar su hueco en el ataque. No logró embocar el esférico en sus primeros 12 partidos, tras haber alcanzado dobles dígitos en la misma fecha la temporada pasada.

Sin embargo, el técnico Carlo Ancelotti respaldó al jugador y elogió su entrega. Bellingham ha recuperado su olfato goleador y ha marcado diez veces en sus últimos 20 encuentros, además de dar seis asistencias.

Con las cifras a su favor, Bellingham intentará mostrar su mejor versión el miércoles para olvidar la roja en Liga y lograr la clasificación a octavos de Champions tras ganar 3-2 en la ida de la repesca ante el City, precisamente con un gol in extremis del prodigio inglés.

rbs-rsc/pm