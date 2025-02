Shakira cancela concierto en Lima tras hospitalización de emergencia

La estrella colombiana Shakira fue hospitalizada de emergencia en Lima por dolores abdominales, lo que la llevó a cancelar su concierto de este domingo, informó la cantante a través de sus redes sociales.

"Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", anunció Shakira a través de su cuenta de Instagram.

En su mensaje escrito en español e inglés, la cantante de 48 años informó que acudió a "urgencias por un cuadro abdominal". "Me encuentro hospitalizada", apuntó.

"Espero mañana (lunes) estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes", agregó.

Shakira había llegado a Lima el sábado procedente de Brasil donde abrió en Rio de Janeiro su primera gira en siete años con un electrizante concierto.

La estrella pop se encuentra ingresada en la clínica privada Delgado, en el distrito turístico de Miraflores, en Lima, adonde se dieron cita numerosos fans.

Lima es la segunda escala de la gira mundial "Las mujeres ya no lloran", la primera después de siete años de la famosa y popular cantante colombiana.

En la capital peruana Shakira tenía programados dos conciertos en el estadio Nacional, el domingo y lunes, con localidades agotadas desde hace semanas.

La artista presentó en Rio un espectáculo que alternó las canciones de su duodécimo álbum, que da nombre al tour, con sus clásicos más queridos en el estadio olímpico Nilton Santos, con capacidad para 46.000 personas.

Con más de 90 millones de discos vendidos en todo el mundo, cuatro Grammys y 11 Grammys latinos, Shakira se ha consolidado como una de las artistas latinas más exitosas de la historia.

El álbum "Las mujeres ya no lloran", lanzado en marzo de 2024, incluye colaboraciones con artistas como Rauw Alejandro, Karol G, Ozuna y Cardi B.

La gira de Shakira tiene previsto seguir a Colombia, Chile, Argentina y México. Posteriormente Estados Unidos y Canadá, para completar casi medio centenar de presentaciones.

ljc/atm