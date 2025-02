Machac vence a Goffin y se lleva el título del UTS en Guadalajara

El checo Tomas Machac se consagró campeón del primer evento de la temporada 2025 del Ultimate Tennis Showdown, el domingo en Guadalajara, al vencer en la final 3-0 al belga David Goffin en el estadio del Centro Panamericano de Tenis.

Machac consiguió tiros más certeros para doblegar a un combativo David Goffin. Se llevó el primer cuarto 17-15, a pesar de que el francés amenazaba con darle alcance.

El segundo periodo se definió con punto decisivo a favor del checo 15-14.

Y en el tercer cuarto, 'The Air Machete' tuvo tiros más arriesgados y contundentes que le dieron un claro 19-10.

Previamente, se jugaron las dos semifinales; en la primera, Goffin dio la sorpresa al eliminar con un 3-2 al noruego Casper Ruud, el favorito.

'The Ice Man' Ruud dominó sin complicaciones el primer cuarto y se impuso 15-11.

Pero Goffin tomó ventaja al inicio del segundo periodo y la mantuvo hasta ganar 16-12.

En el tercer cuarto, Ruud vino de atrás para imponerse con amplitud 21-7, y así ponerse al frente 2-1.

Cuando parecía que el noruego se llevaría el cuarto cuarto, el belga se rehizo para ganar 17-14, emparejar 2-2 y forzar la muerte súbita donde dio la campanada.

En la segunda semifinal, Machac dio cuenta del francés Adrian Mannarino por 3-0.

El primer cuarto resultó parejo y tuvo alternancias en el marcador, pero 'The Air Machete' Machac se lo llevó 18-13.

Machac batalló más en el segundo periodo, pero se impuso 14-13 y el tercer cuarto se lo llevó sin sobresaltos 17-9.

"Estoy feliz con mi actuación de hoy, por haber ganado los dos partidos en tres cuartos consecutivos. En los dos estuve muy cerca de perder un cuarto. Estoy contento con mi desempeño mental y con el físico también", declaró Machac tras la final.

Aunque ganó los cinco partidos que disputó en el torneo, 'The Air Machete' reconoció que "no me sentía muy bien con la altitud. No fue fácil para mí. Pero estoy feliz por haber alcanzado el tenis que jugué en estas condiciones".

El segundo evento de la temporada 2025 del UTS se celebrará del 4 al 5 de abril en Nimes, Francia.

--Resultados del domingo del UTS:

- Semifinales:

David Goffin (BEL) derrotó a Casper Ruud (NOR) 3-2 (11-15, 16-12, 7-21, 17-14, 2-1)

Tomas Machac (CZE) a Adrian Mannarino (FRA) 3-0 (18-13, 14-13, 17-9)

- Final:

Tomas Machac (CZE) derrotó a David Goffin (BEL) 3-0 (17-15, 15-14, 19-10)

