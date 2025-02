McClung logra inédita tercera corona consecutiva del concurso de volcadas

Salvando de nuevo la noche de concursos del Juego de las Estrellas, Matthew "Mac" McClung se coronó el sábado como el rey de las volcadas de la NBA por tercer año consecutivo, una marca que nadie había logrado, mientras Tyler Herro se impuso en los triples.

Los espectaculares vuelos del menudo McClung, quien sólo ha jugado un partido esta campaña con los Orlando Magic, rescataron en el último momento otra decepcionante jornada de concursos, el clásico aperitivo al Juego de las Estrellas del domingo.

La noche en el Chase Center de San Francisco (California) comenzó con una de las escenas más desconcertantes en un All Star, una insólita descalificación de Victor Wembanyama y Chris Paul en el desafío de habilidades.

Evan Mobley y Donovan Mitchell, la dupla de los Cleveland Cavaliers, se llevaron el título de habilidades y Herro, escolta de los Miami Heat, acabó con la ambición de Damian Lillard (Bucks) de ganar una tercera corona seguida en los triples.

McClung sí logró el tricampeonato del concurso de volcadas con cuatro mates que merecieron todos la máxima puntuación de 50 puntos.

En el primero de ellos, el base pidió la entrada a la pista de un auto que colocó bajo la canasta con un jugador sacando la pelota a través del techo corredizo.

McClung, de 1,88m de altura, saltó sobre el vehículo, agarró la pelota y machacó de espaldas a aro pasado.

La acción despertó de golpe a los aficionados, que anteriormente habían visto como Matas Buzelis (Bulls) fallaba todos los intentos y Andre Jackson Jr. (Bucks) completaba uno muy discreto en sus primeras apariciones.

- Concurso perfecto -

McClung se midió en la final con el novato Stephon Castle, de los San Antonio Spurs, que puso en peligro su tricampeonato con dos volcadas en las que lució una gran habilidad en el aire. En la última de ellas, logró 50 puntos al pasarse la pelota por la espalda hasta machacar con la izquierda.

El esfuerzo de Castle, el MVP (Jugador Más Valioso) del evento de Estrellas Emergentes el día anterior, no fue suficiente ante la prodigiosa capacidad de salto de McLung.

El base volvió a asombrar al jurado, en el que estaban Kevin Garnett y Tracy McGrady, con una primera volcada con dos pelotas y otra en la que saltó por encima de un hombre, acarició el aro con la pelota y machacó.

El jugador de los Osceola Magic, filial de los Orlando Magic en la G-League, igualó así el récord de tres títulos de Nate Robinson (2006, 2009 y 2010), pero es el único en lograrlos de forma consecutiva desde la creación del evento en 1984.

"Esto no sucede sin la ayuda de mucha gente, gente que me abrió gimnasios, que me dejó usar el auto. Estoy muy agradecido", afirmó McClung, poco decidido a perseguir el récord de cuatro coronas.

"Este podría ser el final para mí (...). Si realmente me quieren de vuelta, lo pensaré", afirmó MacClung, cuya inesperada aparición en 2023 ha reactivado el decaído interés por este mítico concurso.

- 'Wemby' y Paul, descalificados -

En el arranque del programa, Mobley y Mitchell conquistaron el título del concurso de habilidades para los Cavaliers, el mejor equipo hasta el momento de la temporada regular.

El evento, sin embargo, estuvo marcado por la sorprendente descalificación del francés Wembanyama y el veterano Paul, la dupla de los Spurs, por fallar a propósito la mayoría de los tiros a canasta.

Al deshacerse de las pelotas lo más rápido posible, 'Wemby' y Paul trataron de completar su primer recorrido en un mejor tiempo que sus rivales. La insólita táctica, que iba contra las reglas, provocó los abucheos del público.

Wembanyama, que el domingo debutará en un Juego de las Estrellas, dijo después a la prensa que la estrategia fue idea suya.

- Herro destrona a Lillard -

En el concurso de triples, triunfó por primera vez Tyler Herro, que se impuso en una ajustada final a Buddy Hield, representante de los locales Golden State Warriors.

Alentado por el público, Hield terminó la final con 23 puntos, uno menos que Herro.

Lillard fue eliminado en la primera ronda, con 18 puntos, y se quedó sin igualar el récord de tres trofeos que comparten Larry Bird (1986-1988) y Craig Hodges (1990-1992).

