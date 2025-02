Kanye West y Bianca Censori se separan, afirman medios

Kanye West y su esposa Bianca Censori se separaron, informaron medios de comunicación este jueves, coronando dos semanas de controversias para el rapero que ha visto su otrora exitosa carrera caer en picada.

La pareja buscó asesoría legal para divorciarse, de acuerdo con el portal especializado del entretenimiento TMZ, mientras que Daily Mail informó que la arquitecta de 30 años aceptó un pago de 5 millones de dólares para firmar la separación.

Estas noticias vienen poco después de que la pareja sacudiera la alfombra roja de los premios Grammy en Los Ángeles, donde Censori desfiló prácticamente desnuda, con su cuerpo apenas envuelto en una malla ceñida y transparente, al lado de su esposo quien parecía estarla exhibiendo.

El acto, que se volvió viral en las redes, desató preocupaciones de que Censori, quien continuamente aparece en público con poca ropa, podría estar bajo coerción del productor de 47 años.

Días después, West, también conocido como Ye, se lanzó a la red social X a llamarse un "nazi" y a decir que tenía "dominio sobre" Censori.

"No la obligo a hacer nada que ella no quiera, pero ella definitivamente no había podido hacerlo sin mi aprobación", escribió.

La cuenta desapareció la semana pasada, pero no está claro si fue eliminada por la plataforma o por su dueño.

La página web de West, Yeezy.com, fue intervenida esta semana tras comenzar a vender camisetas con una esvástica.

Las camisetas, a un precio de 20 dólares, estaban disponibles en tres tamaños, todas con la inscripción HH, abreviación para "Heil Hitler".

La plataforma Shopify, de comercio en línea, dijo que removió el portal por violación de sus términos.

La página mostraba este jueves apenas un escrito a mano anunciando que las tiendas de Yeezy volverían pronto.

De acuerdo con el New York Post, esta fue la chispa que encendió la mecha para Censori.

"Ella ha tenido más que suficiente", escribió el diario citando a una fuente.

"La camiseta con la esvástica fue la gota que derramó el vaso. Ella le dijo que eso no es lo que ella es, y que ella no puede ser asociada con eso".

"Ella no quiere formar parte de ese circo. Él cree que ella va a volver, está diciendo que ella sólo está 'enojada', pero ella ya le dijo que se acabó".

Por otro lado, The Hollywood Reporter citó a Milo Yiannopolous, un agitador de extrema derecha que la publicación definió como vocero de la pareja, negando la separación.

"Ye y Bianca están en Los Ángeles, a punto de disfrutar el Día de los Enamorados juntos. Los anuncios sobre su vida privada vendrán de ellos de forma directa, no de rumores sin fuente en los tabloides", dijo al medio.

West, quien ha hablado de la vida con desorden bipolar y quien ahora dice que sufre de autismo, estuvo casado antes con Kim Kardashian.

La pareja, que se divorció en 2022, tiene cuatro hijos.

