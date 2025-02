Noboa denuncia "irregularidades" en escrutinio de las presidenciales de Ecuador

El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, denunció este martes "irregularidades" en el escrutinio de la primera vuelta presidencial de Ecuador que no coincide con los cálculos de su campaña que lo ubicaban como ganador con "una cifra mayor".

"Ha habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando. Seguíamos revisando en ciertas provincias que había cosas que no cuadraban o incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor, el trabajo todavía no está terminado", dijo el mandatario de 37 años en una entrevista con Radio Centro de Guayaquil.

Noboa explicó así las razones por las cuales no celebró ni hizo declaraciones al final de la jornada electoral del domingo, cuando los resultados ya arrojaban un empate técnico con la izquierdista Luisa González.

A cuatro puntos de terminar el escrutinio, Noboa (44,15%) supera por muy poco a González (43,95%), delfina del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017).

Para ganar la presidencia en primera vuelta se necesita superar 50% de los votos o 40% y una diferencia de 10 puntos sobre el contendor.

Aunque las encuestas en campaña ya preveían una segunda vuelta, el cerrado empate tomó por sorpresa a un país dividido y sumido en la violencia del narcotráfico.

Es una "gran victoria, hemos vencido (...) estamos casi en un empate técnico", celebró González ante sus simpatizantes en Quito durante la noche del domingo.

En el balotaje del 13 de abril, los candidatos reeditarán el duelo de las atípicas elecciones de 2023, en las que Noboa se convirtió en uno de los presidentes más jóvenes del mundo.

El lunes el mandatario rompió el silencio con un frío comunicado.

"Ganamos la primera vuelta contra todos los partidos del Viejo Ecuador", se felicitó.

La población resiente los estragos de un Estado endeudado, con una pobreza del 28% y concentrado en financiar la costosa guerra contra el narco. En 2023, el país registró el récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero tras 14 meses del gobierno de Noboa esa cifra bajó a 38, según información oficial.

lv/sp/nn