Irlanda supera 32-18 a Escocia y lidera en solitario el Seis Naciones

Irlanda confirmó su estatuto de gran favorita al título en el Torneo Seis Naciones de rugby con una convincente victoria este domingo en Escocia (32-18) que coloca al XV del Trébol como líder en solitario de la clasificación tras dos jornadas disputadas.

El equipo irlandés es el único que ha ganado sus dos primeros partidos del torneo, además con el bonus ofensivo en ambos, y es líder con 10 puntos, seguido por Francia e Inglaterra, empatadas con 6 unidades luego del triunfo por la mínima (26-25) del XV de la Rosa el sábado en el 'Crunch'.

En la próxima jornada, dentro de dos semanas, Irlanda visitará a una Gales en crisis tras llevar a 14 derrotas consecutivas su racha negativa, luego de caer el sábado en Roma frente a Italia (22-15).

"Habíamos hablado de comenzar muy rápidos porque Escocia es un equipo peligroso y lo hicimos bien", se felicitó tras el partido el capitán irlándés Caelan Doris.

El primer periodo fue muy complicado para los escoceses, que además de sufrir la presión y la potencia de los delanteros irlandeses, perdieron a dos de sus figuras, Finn Russell y Darcy Graham, quienes chocaron entre ellos en una acción defensiva y tuvieron que abandonar la cancha por el protocolo existente cuando hay conmociones.

- Russell y Graham fuera -

"Obviamente ha sido un duro golpe, perder de repente a dos jugadores importantes. Ojalá que estén bien, creo que ambos están bien", declaró el capitán escocés Rory Darge.

El seleccionador escocés Gregor Townsend precisó que Graham fue trasladado a un hospital para someterse a exámenes y que "Finn está bien". "En realidad superó el protocolo anticonmoción, pero nuestro 'staff' consideró que no era del todo consciente de lo que había pasado y se ha tomado la decisión de que no volviese a jugar".

Fue un mazazo para el equipo y los seguidores escoceses en Murrayfield y los irlandeses lo aprovecharon para colocarse en el marcador 17-0, con los tries de Calvin Nash y Caelan Doris y los puntos con el pie del apertura Sam Prendergast, el joven jugador de 22 años del Leinster llamado a ocupar la vacante del mítico Johnny Sexton, retirado tras el último Mundial (2023).

Escocia tiró de orgullo para reducir el marcador justo antes de la pausa, con un try de Duhan Van der Merwe, y luego se colocó a solo seis puntos (17-11) al inicio del segundo periodo tras dos penales anotados por Blair Kinghorn.

Cuando Murrayfield soñaba con la remontada, James Lowe encontró un hueco en la defensa local para posar el oval en zona de marca y la posterior conversión de Prendergast sentenció el duelo (24-11, minuto 54).

Pese a levantar una simbólica bandera blanca en modo rendición, Irlanda no tuvo piedad del rival y siguió castigándole, con otro try de Jack Conan a la hora de juego y los puntos de Prendergast para ponerse 32-11, que los escoceses pudieron maquillar con un arreón final de orgullo y el try convertido de Ben White (75).

- España al Mundial de 2027 -

Paralelo al Torneo Seis Naciones se disputa el Rugby Europe Championship, donde España superó este domingo a Suiza por 43-13 y logró la clasificación para su segundo Mundial, el que se disputará en Australia en 2027.

Gracias a su victoria, España tiene garantizado terminar en el 'Top 4' de este torneo europeo, y se asegura así uno de los cuatro boletos de la zona Europa para el Mundial, que por primera vez tendrá 24 participantes.

Los otros tres boletos son para Portugal, Georgia y Rumanía, que también lo lograron este domingo.

La clasificación de los 'Leones' es un rayo de luz para el ovalado en España, luego de haber sido descalificada por World Rugby de las últimas dos ediciones (2019, 2023) por casos de alineación indebida.

Ya están clasificados para esa cita 16 equipos: Francia, Nueva Zelanda, Italia, Irlanda, Sudáfrica, Escocia, Gales, Fiyi, Australia, Inglaterra, Argentina, Japón, Georgia, Rumanía, Portugal y España.

