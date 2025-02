Real Madrid protesta contra un sistema arbitral "completamente desacreditado"

El Real Madrid protestó este lunes a través de una carta enviada a la Federación Española de Fútbol (RFEF) por lo que considera un arbitraje "completamente desacreditado", y en la que señala un nivel de "manipulación y adulteración", después de la derrota ante el Espanyol (1-0).

"Los hechos ocurridos en este encuentro han sobrepasado cualquier margen de error humano o interpretación arbitral", se puede leer en la misiva difundida públicamente por el club blanco, y firmada por el secretario de la Junta directiva José Luis del Valle.

"Lo sucedido en el 'RCDE Stadium' representa la culminación de un sistema arbitral completamente desacreditado, en el que las decisiones en contra del Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado", prosigue.

El Real Madrid sufrió el sábado ante el Espanyol en Barcelona (1-0) su tercera derrota en liga, lo que permitió que el Atlético de Madrid se acercase a un punto antes del derbi del próximo fin de semana.

El club de la capital se queja especialmente de la entrada sufrida por su delantero francés Kylian Mbappé a manos del lateral 'periquito' Carlos Romero, que sería a la postre el autor del gol de su equipo, y que sólo recibió una amarilla por esa acción.

Asimismo pone el dedo sobre el gol anulado en el primer tiempo a Vinicius por falta previa de Mbappé.

"Dada la gravedad de lo sucedido, el Real Madrid exige a la RFEF la entrega inmediata de los audios del VAR relativos a las dos jugadas clave del partido", indica el club 'merengue', antes de denunciar "un sistema arbitral completamente viciado y estructuralmente diseñado para protegerse a sí mismo".

- La RFEF y Tebas reaccionan -

El Real Madrid envió una copia de la carta al Consejo Superior de Deportes "para que tenga conocimiento de la situación y, en su caso, adopte las medidas que estime oportunas".

La RFEF no tardó en dar respuesta a la carta del Real Madrid. El organismo presidido por Rafael Louzán rechazó "el tono y la gravedad" de acusaciones "que cuestionan la honorabilidad de los estamentos arbitrales", y reafirmó su "compromiso con la transparencia, la equidad y la constante mejora de los mecanismos arbitrales".

La Federación expresó su "más absoluto respeto y consideración a todos nuestros árbitros y árbitras, quienes desempeñan su labor con profesionalidad, rigor y bajo una constante evaluación".

Al término del partido en Barcelona, el entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti se refirió a la decisión del árbitro del partido. "Es inexplicable, todo el mundo lo ha visto... Deben proteger al jugador, es lo más importante, es una entrada de riesgo de lesión".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, también se pronunció este lunes ante el comunicado del vigente campeón de liga y de Europa: "No me ha sorprendido en absoluto la carta del Real Madrid, ya que no dice nada de diferente de lo que su televisión lleva tiempo repitiendo", escribió en X. "Muchos defendemos un cambio radical en el sistema arbitral, acercándonos al modelo inglés o al alemán (...) Lo verdaderamente llamativo es que (...) el Real Madrid se opuso, mostrándose tibio y sin proponer soluciones", añadió Tebas.

