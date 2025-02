Musk toma el control del sistema de pagos del Tesoro estadounidense

Los colaboradores de Elon Musk tomaron el control del sistema de pagos del Tesoro estadounidense, encargado de distribuir billones de dólares en fondos federales, una medida denunciada por políticos demócratas como "extremadamente peligrosa".

"La corrupción y el despilfarro están siendo erradicados en tiempo real", afirmó el hombre más rico del mundo, al que el presidente estadounidense Donald Trump nombró para dirigir una comisión sobre "eficiencia gubernamental" (Doge).

El sistema de pagos de la Oficina de Servicios de Rentas del Departamento del Tesoro gestiona el flujo de fondos federales, incluidos seis billones de dólares cada año para el fondo público de pensiones, el programa de seguro médico Medicare, los salarios federales y otros gastos esenciales.

Según The Washington Post, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dio su bendición a la toma de control, que sólo fue posible luego de que un alto funcionario fuera puesto en licencia administrativa tras negarse a entregar las llaves del sistema a los equipos de Musk.

Luego, este alto funcionario se jubiló, según declaró a la AFP una fuente cercana al asunto.

El presidente estadounidense elogió a Musk, que sabe "reducir costes". Y agregó: "A veces no estamos de acuerdo y no vamos donde él quiere ir. Pero creo que está haciendo un gran trabajo".

Según la web Wired, el jefe de Tesla, X y SpaceX colocó a jóvenes que trabajan para Doge en puestos clave del gobierno. Estos equipos tienen ahora un acceso sin precedentes al sistema de pagos, normalmente reservado a altos funcionarios de carrera.

La senadora demócrata Elizabeth Warren, miembro del Comité Bancario del Senado, calificó la situación de "extremadamente peligrosa" en una carta dirigida a Bessent.

"Me alarma que, con una de sus primeras acciones como secretario, parezca haber cedido el control de un sistema altamente sensible responsable de los datos privados de millones de estadounidenses -y un pilar clave de nuestro gobierno- a un multimillonario no elegido y a un número desconocido de sus adláteres no calificados", escribió.

También afirmó que despedir a personal calificado "aumenta el riesgo de que el país deje de pagar su deuda, lo que podría desencadenar una crisis financiera mundial".

Ante las críticas, Trump respondió que Musk "no puede hacer y no hará" nada sin "nuestra aprobación".

En la red social X, Musk prometió "entretenimiento garantizado" en respuesta a una publicación en la que indicaba que Doge descubriría "fraude y corrupción a una escala sin precedentes en muchos departamentos gubernamentales".

arp-bys/ev/cyb/db/cjc/db

undefined

undefined