Ganadores de las principales categorías de los Grammy

Estos son los ganadores en las principales categorías de la 67ª edición anual de los premios Grammy, que se celebró este domingo en Los Ángeles.

Beyoncé, con su apuesta country "Cowboy Carter", se llevó el gramófono al Álbum del año, el más importante de los premios concedidos por la Academia de la Grabación, en tanto que el rapero estadounidense Kendrick Lamar conquistó cinco de sus siete nominaciones.

Álbum del año: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Grabación del año, que reconoce la interpretación general de una canción: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Canción del año, reconocimiento a una composición: "Not Like Us" - Kendrick Lamar, compositor (Kendrick Lamar)

Mejor artista revelación: Chappell Roan

Mejor interpretación pop solista: "Espresso" - Sabrina Carpenter

Mejor álbum vocal pop: "Short n' Sweet" - Sabrina Carpenter

Mejor video musical: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Mejor álbum de rap: "Alligator Bites Never Heal" - Doechii

Mejor álbum de rock: "Hackney Diamonds" - The Rolling Stones

Mejor álbum country: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Mejor interpretación country solista: "It Takes a Woman" - Chris Stapleton

Mejor álbum de música global: "Alkebulan II" - Matt B presentando a la Royal Philharmonic Orchestra

Mejór interpretación de música global: "Bemba Colorá" - Sheila E. presentando a Gloria Estefan y Mimy Succar

Mejor actuación de dúo/grupo pop: "Die with a Smile - Bruno Mars y Lady Gaga

Mejor canción de rap: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Mejor actuación de rap: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Mejor álbum bailable/electrónico: "Brat" - Charli XCX

Mejor actuación de rock: "Now and Then" - The Beatles

Mejor actuación de dúo/grupo country: "II Most Wanted" - Beyonce ft. Miley Cyrus

Mejor álbum de pop latino: "Las Mujeres Ya No Lloran" - Shakira

Mejor álbum de música urbana: "LAS LETRAS YA NO IMPORTAN" - Residente

Mejor álbum de rock latino o alternativo: "¿Quién trae las cornetas?" - Rawayana

Mejor álbum de música mexicana: "Boca Chueca, Vol. 1" - Carín León

Mejor álbum tropical latino: "Alma, corazón y salsa (Live at Gran Teatro Nacional)" - Tony Succar, Mimy Succar

