La polémica descalificación de Garín supone la eliminación de Chile en Copa Davis

Chile se despidió de la Copa Davis tras una polémica descalificación de Cristian Garín (133º del ranking mundial) en su duelo ante el belga Zizou Bergs (60º), cuarto partido de la eliminatoria ante Bélgica, este domingo en Hasselt (Bélgica).

Garín se enfrentaba a Bergs con el objetivo de igualar la eliminatoria de primera ronda de la Copa Davis que dominaban los locales por 2-1.

Después de haberse llevado un set cada uno, el belga logró el 5-6 en el tercero, y mientras corría celebrando efusivamente el punto chocó con Garín justo delante del juez de silla, lo que provocó que el chileno se fuese al suelo con una contusión en la cara que le afectó al ojo.

Mientras era atendido por los servicios médicos, tres 'warning' (avisos) por violación de tiempo supusieron su descalificación y la victoria de Bergs 3-6, 6-4 y 5-7.

"Cristian Garin recibió un fuerte golpe en el globo ocular, razón por la cual se cayó y golpeó en la cabeza. Esto le generó una inflamación, dificultades para ver, náuseas y fuerte dolor de cabeza, aunque en ningún momento perdió la conciencia. Cristian Garín no estaba en condiciones de seguir jugando", explicó el médico del equipo chileno en Copa Davis, Alejandro Orizola, en un post subido a Instragram por la Federación Chilena de Tenis.

"Sinceramente yo no podía jugar, dejé la vida, dos horas y 40 minutos... Pasa una situación así, no se entiende, en el partido intentan forzarme para jugar... Nos parece poco prudente y poco sensible, lo único que querían es que terminara el partido en desventaja, no podía ver, mareado", dijo Garín en rueda de prensa.

De haber podio vencer Garín en su partido de individuales, la eliminatoria se hubiese decidido en el quinto y definitivo enfrentamiento, entre Tomás Barrios y Alexander Blockx. Su descalificación supuso la eliminación de Chile.

