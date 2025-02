Con goles de Cavani y el chileno Palacios, Boca logra su primera victoria en el Apertura; debutó Keylor Navas

Boca Juniors celebró su primer triunfo en el torneo Apertura-2025 argentino al ganarle a Huracán con un golazo del chileno Carlos Palacios y otro de Edinson Cavani, mientras que River igualó 0-0 en el clásico con San Lorenzo, y el portero costarricense Keylor Navas debutó con un triunfo y valla invicta en Newell's.

En una jornada intensa por la tercera fecha, Boca festejó en La Bombonera después de dos empates en los que había mostrado una pálida versión al vencer 2-1 a Huracán.

El uruguayo Cavani (19) abrió la cuenta 'xeneize' con un tiro libre que se desvió en un rival y descolocó al arquero, pero poco después lo empató el 'Globo' con un cabezazo de Marco Pellegrino (30), justo en el partido en el que Agustín Marchesín debutaba como arquero de Boca.

Inclinó el terreno Boca en la segunda mitad y comenzó a arrinconar a Huracán, hasta que llegó el segundo tanto, en una muy buena jugada colectiva que incluyó la asistencia del charrúa Miguel Merentiel para la definición de Carlos Palacios a los 68, que anotó su primer gol para Boca con un potente remate cruzado.

Palacios, llegado a Boca en esta ventana de transferencias desde Colo Colo, le dedicó el gol al ídolo y presidente de Boca, Juan Román Riquelme, que hacía varios meses estaba interesado en su ficha.

"Es un sueño cumplido. (A Riquelme) Lo veía cuando hacía los goles aquí en La Bombonera, así que me nació de hacer el festejo como él. Me felicitó, me dijo que le había pegado de suerte ahí (en el gol)", contó Palacios, que fue la figura del encuentro.

Previamente, San Lorenzo y River empataron 0-0 en el Nuevo Gasómetro, en Buenos Aires, en un clásico de mayor a menor, entretenido en el primer tiempo y soporífero en la segunda parte.

La mejor situación del 'ciclón' fue un bombazo de Malcom Braida que sacudió el larguero, mientras que River estuvo cerca en un cabezazo del chileno Paulo Díaz al palo y una gran salvada del portero paraguayo Orlando Gill en un mano a mano frente al colombiano Borja.

Después de dos derrotas, Newell's salió del fondo y le ganó 1-0 al hundido Aldosivi con gol de Gonzalo Maroni (28), en un duelo en el que lo más saliente fue el estreno con valla invicta del veterano portero costarricense Keylor Navas en el arco rojinegro.

"Muy contento de poder volver a estar en un terreno de juego, eso es lo más lindo del fútbol. Feliz, porque el equipo ganó y era importante, y con muchas ganas de seguir trabajando para lo que viene. Creo que el fútbol argentino es bastante intenso, ningún equipo es fácil", remarcó Navas luego de su primer cotejo en el fútbol argentino, ovacionado por los hinchas.

Independiente prolongó su arranque perfecto y selló su tercera victoria en fila al derrotar por 2-0 a Gimnasia y Esgrima con tantos del paraguayo Gabriel Ávalos (10, de penal) y del colombiano Álvaro Angulo (86), resultado que lo deja al tope del Grupo B del campeonato.

En cambio, Vélez Sarsfield, el campeón de la Liga argentina hace menos de dos meses, profundizó un comienzo de año para el olvido y sufrió su tercera derrota seguida, con los tantos de Gastón Lodico (43) y Damián Batallini (51) para Instituto, que se impuso en Córdoba por 2-0.

Estos son los resultados de la tercera fecha del Apertura:

-Sábado:

Barracas Central-Banfield 1-0

San Martín SJ-Rosario Central 0-0

Lanús-Sarmiento 2-0

-Domingo:

San Lorenzo-River 0-0

Boca-Huracán 2-1

Newell's-Aldosivi 1-0

Instituto-Vélez Sarsfield 2-0

Independiente-Gimnasia LP 2-0

-Lunes:

Defensa-Central Córdoba

Tigre-Unión

Estudiantes-Racing

Belgrano-Independiente Rivadavia

Argentinos-Platense

-Martes:

Godoy Cruz-Talleres

Atlético Tucumán-Riestra

Así están las posiciones:

Grupo A

- Pts J G E P GF GC

1. Racing 6 2 2 0 0 7 1

2. Banfield 6 3 2 0 1 4 1

3. Central Córdoba 6 2 2 0 0 3 0

4. Boca Juniors 5 3 1 2 0 3 2

5. Estudiantes 4 2 1 1 0 3 1

6. Argentinos 4 2 1 1 0 1 0

. Ind. Rivadavia 4 2 1 1 0 1 0

8. Barracas 4 3 1 1 1 2 3

9. Defensa y Justicia 3 2 1 0 1 5 1

10. Tigre 3 2 1 0 1 3 1

11. Newell's 3 3 1 0 2 1 4

12. Huracán 2 3 0 2 1 2 3

13. Unión 1 2 0 1 1 2 4

14. Belgrano 1 2 0 1 1 1 5

15. Aldosivi 0 3 0 0 3 0 7

Grupo B

- Pts J G E P GF GC

1. Independiente 9 3 3 0 0 7 3

2. Rosario Central 7 3 2 1 0 5 1

3. San Lorenzo 7 3 2 1 0 3 0

4. Instituto 6 3 2 0 1 5 1

5. River Plate 5 3 1 2 0 2 1

6. Riestra 4 2 1 1 0 2 0

7. Platense 4 2 1 1 0 2 1

8. Lanús 3 3 1 0 2 3 4

9. Atlético Tucumán 3 2 1 0 1 1 2

10. San Martín SJ 2 3 0 2 1 0 1

11. Sarmiento 1 3 0 1 2 1 4

12. Godoy Cruz 1 2 0 1 1 0 3

13. Talleres 0 2 0 0 2 2 4

14. Vélez Sarsfield 0 3 0 0 3 0 6

15. Gimnasia La Plata 0 3 0 0 3 0 7

Str/ma