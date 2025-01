Sinner se clasifica para los cuartos de final del Abierto de Australia

El tenista Italiano Jannik Sinner, número uno mundial, se clasificó este lunes para los cuartos de final del Abierto de Australia, que se disputa en Melbourne, venciendo al danés Holger Rune (N.13) en cuatro sets, 6-3, 3-6, 6-3, 6-2.

"Tuve suerte" de haber arrancado el aro que fija la red al suelo en el cuarto set, dijo Sinner al término del partido, durante el cual se vio afectado por el calor.

El partido fue interrumpido durante veinte minutos para reparar la red, lo que le permitió descansar, cuando Rune ganaba 1-0.

Estar "20 minutos fuera de la cancha para intentar recuperarme físicamente, ponerme agua fría en la cabeza, fue muy beneficioso. Tuve mucha, mucha suerte", insistió el italiano, que pidió un tiempo muerto médico y abandonó la pista con la cara enrojecida cuando iba ganando 3-2 en el tercer set.

"No me sentía muy bien. Creo que hoy hemos visto que tenía problemas físicos", dijo Sinner aclarando que no tenía lesiones.

"Eran condiciones difíciles. Hacía calor ayer y también calor hoy", dijo Sinner refiriéndose a las temperaturas de más de 30 ºC registradas.

"Sabía que iba a ser muy, muy difícil. Luché contra un rival muy duro, pero también un poco contra mí mismo", dijo Sinner.

Jannik Sinner, 23 años, disputará su 10º cuarto de final de un Grand Slam, siendo el segundo italiano en la historia que logra ese récord después de Nicola Pietrangeli.

Sinner sufrió del calor () y al igual que su rival pidió un tiempo médico en el tercer set.

En cuartos de final, Sinner, ganador del Abierto de Australia en 2024, enfrentará al vencedor del duelo entre el australiano Alex De Miñaur (N.8 mundial) y el estadounidense Alex Michelsen (N.42) que se celebra este lunes.

Si vuelve a triunfar en Melbourne, Sinner, que en 2024 también ganó el Abierto de Estados Unidos, se convertiría en el italiano con más títulos mayores, superando a Pietrangeli, ganador en Roland Garros en 1959 y 1960.

Sinner, número un mundial, se unió el lunes al alemán Alexander Zverev (N.2), el español Carlos Alcaraz (N.3) y el serbio Novak Djokovic (N.7) en los cuartos de final.

Alcaraz y Djokovic se enfrentarán el martes en cuartos de final.

