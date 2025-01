Melania Trump dice que vivirá en la Casa Blanca

Melania Trump dijo que piensa residir principalmente en la Casa Blanca cuando vuelva a Washington como primera dama el próximo lunes, acallando las especulaciones de que podría dividir su tiempo entre otras residencias.

Cuando el actual presidente electo Donald Trump asumió el cargo por primera vez en 2017, su esposa no se fue a vivir inmediatamente con él al 1600 de la Avenida Pensilvania, sino que se quedó en Nueva York hasta que su hijo Barron, que entonces tenía 11 años, terminó el curso escolar.

"Estaré en la Casa Blanca", dijo Melania Trump al programa "Fox & Friends" en una entrevista emitida el lunes.

"Y cuando necesite estar en Nueva York, estaré en Nueva York. Y cuando necesite estar en Palm Beach, estaré en Palm Beach", añadió.

Los Trump tienen un lujoso apartamento en Manhattan y una mansión en el complejo Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Melania Trump estuvo ausente durante gran parte de la campaña electoral de 2024, así como durante el juicio en Nueva York en el que su marido fue declarado culpable de 34 delitos graves.

Pero su perfil público aumentó hacia el final de la campaña y desde que Trump ganó el pasado 5 de noviembre.

Como primera dama, Melania Trump prevé impulsar su campaña "Be Best" para el bienestar de los niños, una causa algo indefinida que promovió sólo esporádicamente durante el primer mandato de su marido.

"Continuaré con Be Best y también ampliaré Be Best", declaró al programa.

También estrenará una película biográfica, tras publicar en octubre sus memorias. La idea fue suya, dijo.

Según ella, sus prioridades son "ser madre, ser primera dama y ser esposa".

Barron, que estudia en la universidad en Nueva York, "vendrá de visita", añadió.

"Tal vez algunas personas me vean como la esposa del presidente, pero yo me valgo por mí misma, soy independiente", contó Melania Trump.

"No siempre estoy de acuerdo con lo que dice o hace mi marido", agregó. "Le doy mi consejo, y a veces me escucha, a veces no, y no pasa nada".

bfm/nro/erl/ag