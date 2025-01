Atalanta desperdicia la ocasión de ser líder al empatar ante Udinese

El Atalanta (2º) dejó escapar una gran oportunidad para regresar al liderato de la Serie A, al menos de manera provisional, al empatar 0-0 en su visita al Udinese (9º), este sábado en la 20ª jornada.

En caso de victoria, el equipo de Bérgamo hubiera alcanzado a puntos al Nápoles (1º) y le hubiera adelantado por una mejor diferencia de goles, a la espera de que el equipo de Antonio Conte juegue el domingo en el estadio Diego Maradona ante el modesto Hellas Verona (17º).

El empate deja a los de Bérgamo a dos puntos de los napolitanos, que pueden ahora ampliar su margen. Además, el Atalanta queda al alcance del Inter de Milán (3º a dos puntos), que el domingo visita a otro equipo de la zona baja, el Unione Venezia (19º).

El Atalanta puede incluso irse contento con el punto que sumó en Udine. Fue dominado en la primera parte e incluso el veterano chileno Alexis Sánchez envió dos veces al palo de Marco Carnesecchi antes del descanso.

El año 2025 no está siendo por ahora positivo para la 'Dea', que entre principios de octubre y finales de diciembre encadenó once victorias consecutivas en la Serie A, algo que no había logrado nunca en su historia.

Sin embargo, en sus dos últimos partidos en la Serie A solo sumó dos puntos y además fue batida en semifinales de la Supercopa de Italia por el Inter de Milán (2-0).

En otro partido del primer turno del sábado, el Lecce (13º) se alejó de la zona roja de la tabla al vencer 3-1 en el campo del Empoli (14º), principalmente gracias a un doblete del montenegrino Nikola Krstovic.

También este sábado, la Juventus (5ª) visita a su vecino Torino (11º) y el AC Milan (8º), flamante campeón de la Supercopa italiana, recibe en San Siro al Cagliari (18º).

jr/dr/iga