Machado descarta regreso inmediato de González Urrutia a Venezuela por falta de "condiciones"

La líder opositora María Corina Machado descartó el viernes por falta de "condiciones" el regreso a Venezuela del exiliado Edmundo Gonzalez Urrutia, quien reivindica su victoria sobre Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales.

González Urrutia, que se encuentra en República Dominicana en la última etapa de una gira por varios países de América Latina y Estados Unidos, había asegurado que estaría el viernes en Caracas para juramentar como presidente.

González Urrutia "vendrá a Venezuela a juramentar como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas", dijo Machado en un video que difundió en redes sociales.

"No es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela, le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia", agregó.

Nicolás Maduro se juramentó este viernes en el Parlamento para un tercer mandato consecutivo (2025-2031), lo que fue calificado como un "golpe de Estado" por la principal coalición de partidos políticos opositores, la Plataforma Unitaria, que denuncia un fraude en los comicios del pasado 28 de julio.

Según Machado, con su investidura, "Maduro consolida un golpe de Estado frente a los venezolanos y frente al mundo". "Decidieron cruzar la raya roja que oficializa la violación a la Constitución Nacional", insistió.

"No se puso (la banda presidencial) en el pecho, se la puso en el tobillo como un grillete que cada día le apretará más", expresó.

La reelección del gobernante izquierdista es desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.

El jueves, tras una protesta en Caracas, la oposición denunció que Machado fue detenida y posteriormente liberada, acusación que el gobierno de Maduro negó de plano.

Machado dijo que el incidente, en el que sostuvo que resultó herido un motorizado que la trasladaba, demuestra divisiones en el chavismo: "Su actuación errática es otra demostración más de cómo están divididos por dentro".

"Yo estoy bien ahora, aunque tengo fuertes dolores y contusiones en algunas partes de mi cuerpo", sostuvo la dirigente.

