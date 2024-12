"Cien años de soledad" y Netflix: el realismo mágico irrumpe en Cuba

Netflix irrumpe en el realismo mágico con la presentación el viernes de la serie "Cien años de soledad" en Cuba, el país que "adora a García Márquez", pero que tiene un complejo acceso a esta plataforma.

Los primeros dos capítulos de la esperada serie se presentaron en el marco del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, una fiesta del celuloide en la que el colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014), premio nobel de literatura y autor de la celebrada novela, tuvo un papel fundamental.

Cuba "es un país que adora a García Márquez, que conoce Cien Años de Soledad a fondo, cada uno tiene su imaginario de cada personaje en esta novela", dijo a la AFP la actriz cubana Jaqueline Arenal, que encarna el papel de Leonor, la esposa de Don Apolinar Mosco.

"Pensé que llegaría a muy pocas personas" en Cuba, pero el hecho de que estos capítulos sean proyectados "me parece absolutamente emocionante", añadió Arenal, quien narró que pudo conocer al nobel colombiano gracias a su compatriota, el fallecido cantautor Pablo Milanés.

Por muchos años, García Márquez fue parte del jurado en este festival, además de impulsar la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, con sede en La Habana, y presidirla hasta su fallecimiento.

En el legendario cine Yara, Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos para América Latina de Netflix, dijo a la prensa poco antes de la proyección que ha sido muy diferente la reacción a la serie en las capitales del mundo donde se ha presentado. "Aquí es muy emocionante y estamos muy felices", señaló ante de la proyección.

El estreno oficial en la plataforma está programado para el 11 de diciembre, con un evento especial en Bogotá.

- "Cariño en un momento árido" -

El libro, publicado en 1967, es una de las obras cumbre de la literatura en español, y su versión cinematográfica era vista como un desafío monumental.

La serie, dividida en dos partes de ocho episodios, arranca narrando la historia épica de los Buendía, desde el matrimonio de José Arcadio y Úrsula hasta el nacimiento del legendario Coronel Aureliano Buendía.

"Creo que poner esta serie en este escenario, cuando nosotros no tenemos acceso a la plataforma desde Cuba, también es una forma de querernos, de traernos algo, un poco de cariño en un momento árido", dijo Julio César González Pagés, un antropólogo cubano que acudió al evento, refiriéndose a la crisis que vive la isla.

Tan solo hace dos días el país sufrió un gigantesco apagón nacional de 24 horas.

Netflix comenzó a operar en Cuba en 2015, durante el deshielo entre La Habana y Washington, que permitió la flexibilización del embargo económico contra la isla comunista. En su momento, la firma estadounidense apostó por un mejor "acceso a internet" y que las tarjetas de crédito y débito se volvieran "más accesibles" en la isla.

El recrudecimiento del embargo durante el primer mandato de Donald Trump en Estados Unidos (2017-2021) obstaculizó estos avances.

Ahora, los cubanos no pueden utilizar tarjetas bancarias Visa o Mastercard para pagar sus membresías, lo que los obliga a depender de familiares y amigos en el extranjero.

Otros recurren a intermediarios que revenden cuentas, con anuncios en grupos de WhatsApp ofreciendo perfiles por unos ocho dólares mensuales o cuentas completas por trece, constató la AFP.

La conectividad es otro desafío. Según cifras oficiales, hasta noviembre de 2023 solo 282.000 hogares cubanos contaban con internet fijo en una población de 10 millones de habitantes. El internet móvil llegó a la isla hace apenas seis años.

Para muchos, como Lara Bosque, una mesera de 35 años, consumir contenido de esta plataforma de streaming es un lujo que no se pueden permitir.

"No veo Netflix porque no tengo internet en mi casa, me gastaría todos los datos, a veces cargo hasta dos veces al mes, ¡imagínate si me pongo a ver eso!, comenta, mostrando su teléfono.

