Mujica espera "alguna evolución de adentro de Venezuela en algún momento"

El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica considera la Venezuela de Nicolás Maduro un "régimen autoritario" y cree que el cambio llegará "de adentro" "en algún momento", afirmó en entrevista con la AFP.

"Tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios. Lo que no avalo es la intervención de afuera. Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Y en todo caso hay que ayudarlos. Pero no meterse", señaló el exmandatario (2010-2015).

"Va a haber alguna evolución de adentro de Venezuela en algún momento", aseguró.

Mujica negó que el gobierno de Maduro, en el poder desde 2013, sea de izquierda o comparable al de su antecesor, el fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013).

"Algunos de los chavistas están afuera de eso y muchísimos están perseguidos en el mundo", subrayó.

Mujica, un exguerrillero que abrazó la democracia tras pasar 14 años preso, la mayor parte durante la dictadura (1973-1985), también deploró el "autoritarismo" de Nicaragua bajo Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que lucharon contra la dictadura de Anastasio Somoza (1937-1979), gobernaron en los años 1980 con el FSLN, y volvieron al poder desde 2007.

"Lo de Nicaragua no tiene gollete (sentido)", dijo. "Es increíble la revolución sandinista en qué desemboca, en la vieja esa llena de piedras y de cosas. Es monstruoso. (...) Era una revolución soñadora contra Somoza".

"A los cubanos los pongo aparte. No porque tengan razón. Es que definieron hace como 70 años la dictadura del proletariado y un partido único. Y nosotros tenemos relaciones con China y con Vietnam, y no nos hacemos ningún problema. Entonces banquemos esa situación. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque no da resultado", dijo Mujica.

Y añadió: "Lo que más me revienta es cuando juegan a la democracia y después le hacen fraude. Eso es insoportable".

"El autoritarismo en América Latina es un paso atrás. Lo vivimos históricamente cuando Estados Unidos se metía en todos lados", opinó Mujica. "Pero ahora nosotros hacemos frangolladas también".

Mujica cuestionó al expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), enfrentado por el control de la izquierda oficialista con el mandatario Luis Arce, a quien acusa de querer "proscribirlo" de la carrera electoral utilizando el sistema de justicia.

"En la vida hay un tiempo para llegar y otro tiempo para irse (...) Lo de Evo es inconcebible", dijo, y también criticó a la argentina Cristina Kirchner, dos veces presidenta (2007-2015) y vicepresidenta entre 2019 y 2023.

"Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel! ¡Que lo parió!", exclamó Mujica.

El expresidente uruguayo también ve con preocupación que su "viejo amigo" Luiz Inácio Lula da Silva, que gobierna por tercera Brasil, no tenga sucesor en vista.

"Lula está a cerca de los 80 años. Y no tiene repuesto. Esa es la desgracia de Brasil", dijo Mujica.

ad/nn