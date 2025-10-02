15 años de solidez. La formación, ante todo en la Academia IronFX

Este año, el bróker en línea IronFX cumple 15 años al servicio de traders de todo el mundo. Además de ofrecer a los traders minoristas condiciones de trading de nivel institucional y de apostar decididamente por la mejor tecnología de la industria, el bróker reafirma su compromiso con la formación desde la Academia IronFX.

Este hito refleja la solidez de la compañía y su trabajo incansable para acompañar a traders de todos los niveles en la tarea de perfeccionar sus habilidades y ganar en confianza desde una plataforma estructurada, multilingüe y 100% en línea, donde la teoría sobre los mercados se transforma en ejecución práctica.

15 años de solidez

La celebración de los 15 años del bróker gira en torno a su completísimo centro de formación, un lugar que proporciona a usuarios de todos los niveles una amplia variedad de recursos y contenido audiovisual diseñados para atender las necesidades de traders principiantes, expertos e intermedios. Gracias a ello, se garantizan resultados claros para cada etapa del camino.

Los cursos están organizados para atender las necesidades de personas con habilidades y conocimientos muy diferentes. Los recién llegados a los mercados empiezan con temas básicos que cubren lo más importante del trading y la gestión del riesgo, mientras que los intermedios se centran en aspectos como el diseño de estrategias o cómo llevar un diario de trading, y los más expertos profundizan en la disciplina, estrategias más especializadas y el marco mental necesario para operar. Este camino progresivo permite que los traders adquieran habilidades metódicamente y aprendan a ponerlas en práctica con confianza.

Dado que una de las principales prioridades es la accesibilidad, esta innovadora plataforma de formación incluye contenido en múltiples idiomas y una programación que se adapta a diferentes zonas horarias del planeta, como la región EMEA, LATAM y SEA. Todo esto permite a traders de todo el mundo estudiar a la hora más adecuada para ellos y en el idioma que prefieran, lo que refuerza el alcance global de la empresa y la filosofía de la que hace gala: el cliente, ante todo.

De la formación a la ejecución

Además de los cursos, la plataforma ofrece otros recursos educativos como los siguientes:

Webinarios: aprender en directo con expertos del sector

Los webinarios en directo son unos de los recursos que más destacan de la Academia IronFX. Se trata de sesiones interactivas dirigidas por profesionales con experiencia probada, que enseñan una amplia variedad de aspectos prácticos sobre trading y los mercados: desde análisis técnico al control del riesgo. Además, los traders pueden interactuar directamente con los expertos, dirigirles preguntas para profundizar en lo aprendido y participar en debates en directo.

E-books: guías completas al alcance de la mano

La plataforma de formación ofrece una amplia biblioteca de libros electrónicos gratuitos, pensados para traders que deseen seguir profundizando. Estas guías, que cubren desde los fundamentos del trading hasta estrategias sofisticadas, ofrecen explicaciones detalladas y consejos prácticos para aplicar en el mercado. Escritas por especialistas, son esenciales para los traders que deseen aprender la manera de tomar decisiones más informadas.

Videos: el contenido más interesante, a un clic de distancia

El canal de YouTube de la Academia alberga una videoteca con cientos de videos que cubren temas como análisis o técnicas de trading y, además, ofrece consejos de la mano de expertos. Gracias al formato audiovisual, los conceptos más complejos se hacen más accesibles, lo que ayuda a los traders a asimilar ideas complejas de manera eficaz y en poco tiempo. Los videos son adecuados para quienes prefieren estudiar con ejemplos claros y demostraciones.

Podcasts: la formación que se adapta a su horario

Para quienes buscan flexibilidad, la academia ofrece también podcasts que tratan de los temas más interesantes del trading y los mercados, con información e ideas que pueden escuchar siempre que quieran, ya sea paseando, en el coche o durante una pausa en el trabajo o en casa. Los podcasts ayudan a los traders a mantenerse informados y a seguir aprendiendo sin necesidad de interrumpir su rutina diaria.

Glosario: vocabulario de trading al completo

El trading puede ser complicado, sobre todo por la terminología especializada de la industria, que a veces es un tanto confusa para los principiantes. Este completo glosario, que recoge los términos más importantes y los explica en el contexto apropiado, es una valiosa herramienta para que los traders amplíen su vocabulario financiero y aprendan a comunicarse con confianza. Desde conceptos básicos como ”trading de día” hasta otros más complicados como ”hedging” (cobertura), el glosario de la Academia ayuda a los traders a asimilar nuevos conocimientos con facilidad.

Puente entre la teoría y la práctica, la Academia IronFX enseña a los traders a aplicar MT4 o MT4 en plataformas web o móviles, que ofrecen acceso a más de 500 instrumentos para operar en 6 clases de activos, más de 80 pares de divisas, una amplia selección de CFD y una gran suite de herramientas de análisis y gestión del riesgo.

El progreso también se mide, y, de hecho, es una parte importante para ser un trader de éxito. Para ayudarlos a conseguir esta meta, la Academia incluye un sistema personalizado que otorga un certificado a todos aquellos que completen un curso satisfactoriamente para reconocer sus logros y animarlos a perfeccionarse y seguir creciendo.

Traders de todos los niveles de experiencia pueden apuntarse gratis a la Academia IronFX y reservar una plaza para los próximos webinarios. Por ejemplo, el 29 de septiembre está programado Top 5 Candlestick Reversal Strategies, pensado para traders intermedios y presentado por la prop trader Peggy, donde se abordarán los temas siguientes:

¿Qué son las velas japonesas?

Reversiones y rupturas

Los cinco patrones de reversión más importantes

Los estudiantes pueden empezar en cualquier curso que se adecue a su nivel, descargar interesantes e-books y acceder al glosario siempre que lo necesiten, guardándolo en favoritos. Esta iniciativa transforma 15 años de experiencia en la industria en formación práctica con un objetivo claro: el crecimiento responsable de los traders y prepararlos para enfrentarse a unos mercados que están en constante evolución.

En este 15.º aniversario, el bróker celebra su pasado y encara el futuro renovando su compromiso con la formación, un trampolín necesario para quienes ambicionan alcanzar ciertos objetivos financieros. La Academia encara este espíritu, y se propone acompañar a los traders en su aventura por los mercados proporcionándoles conocimientos, disciplina y confianza.

Empiece este emocionante viaje hoy mismo y aproveche 15 años de experiencia para aprender de los mejores.

Apúntese gratis en el sitio web de IronFX.

[PUBLIRREPORTAJE]