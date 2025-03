"Las criptomonedas se crearon para eso": Paraguay endurece su postura frente a las criptomonedas y desata reacciones

La Superintendencia de Valores informó a los inversionistas y al público en general que las criptomonedas no están registradas ni autorizadas por esta entidad ni por el Banco Central del Paraguay (BCP). Asimismo, recordó que estas no tienen curso legal en el país ni cuentan con el respaldo del Estado.

"Por suerte las criptomonedas no necesitan de la aprobacion de ustedes para ser usadas jajajaja", "Igual que el dólar, no es de curso legal acá ni respaldado por el país.. por eso el precio es libre en el mercado, o no?", "Jajajaj que viene despues? Mcdonalds comunicando que no respalda oficialmente mi hamburguesa casera?", y "Justamente las criptomonedas se crearon para eso", fueron los cometarios más destacados en X bajo el post de la Superintendencia donde se comunicaba del Circular Nº 006/2025.

En el texto se señala explícitamente que dado que su valor depende exclusivamente de la confianza que los usuarios depositen en ellas, las criptomonedas se constituyen en inversiones de alto riesgo, con la posibilidad de perder la totalidad del capital invertido.

Asimismo, recomienda a la ciudadanía verificar cuidadosamente la legitimidad de las ofertas de inversión y sus posibles riesgos. Del mismo modo, insta a no operar con personas naturales o jurídicas que realicen oferta pública sin la debida autorización, regulación y supervisión de esta Superintendencia.

Cautela

Paraguay ha adoptado una postura cautelosa frente a las actividades con criptomonedas, en particular ante los riesgos y desafíos que estas representan. Las entidades estatales han demostrado firmeza en la regulación de este sector, con especial énfasis en el control del consumo energético asociado a la minería cripto.

En este contexto, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ha intensificado sus esfuerzos para reducir las pérdidas de energía vinculadas a la minería ilegal de criptomonedas. Según datos oficiales, el país registró un promedio de pérdidas totales del 26% hasta el año 2020. Sin embargo, desde 2021, estos niveles comenzaron a incrementarse, alcanzando un máximo del 28,5% en 2023.

Ante esta situación, el gobierno paraguayo busca mitigar el impacto de la minería cripto en el sistema eléctrico, reforzando las medidas de supervisión y sanción para evitar irregularidades en el consumo de energía.