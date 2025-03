El euro digital: ¿una amenaza silenciosa para la banca privada?

El Banco Central Europeo (BCE) sigue adelante con el euro digital minorista, una CBDC que permitiría a los ciudadanos almacenar y usar dinero directamente emitido por el BCE, sin depender de bancos comerciales. Aunque las autoridades insisten en que no buscan reemplazar la banca privada, el diseño mismo de esta moneda digital puede debilitar su papel en la intermediación financiera.

Hoy en día, el dinero que la población usa en depósitos bancarios es creado por los bancos comerciales y no por el banco central. Esto les permite financiar la economía otorgando crédito, utilizando los depósitos como base. Un euro digital minorista cambiaría esta dinámica de manera fundamental.

Desintermediación bancaria: si los ciudadanos pueden depositar su dinero directamente en el BCE, los bancos privados perderían una fuente clave de financiamiento. Con menos depósitos, su capacidad para dar crédito se vería reducida, afectando la inversión y el crecimiento económico.

Fuga de depósitos en crisis: en tiempos de incertidumbre, los clientes podrían trasladar rápidamente su dinero de los bancos privados al euro digital, percibido como más seguro por estar respaldado directamente por el BCE. Esto podría desestabilizar el sistema bancario tradicional.

Competencia desigual: mientras los bancos privados deben atraer depósitos ofreciendo tasas de interés y gestionando riesgos, un euro digital minorista no tendría estos límites. Incluso con restricciones como topes de tenencia o la prohibición de intereses, su sola existencia puede provocar una migración gradual de fondos hacia el BCE.

El BCE busca mitigar estos riesgos limitando la cantidad de euros digitales que una persona puede mantener y asegurando que no generen intereses. Sin embargo, estas medidas solo reducen el impacto, sin eliminar la amenaza estructural que supone un dinero digital público de acceso directo.

Stablecoins privadas reguladas: en lugar de una CBDC que centraliza el control del dinero en el BCE, los bancos privados pueden emitir stablecoins respaldadas por depósitos y reguladas dentro de un marco claro. Un sistema donde el dinero digital sigue siendo emitido por el sector privado preserva la competencia y evita la nacionalización de la banca.

Bitcoin y Layer 2 como base del futuro financiero: Bitcoin, al ser descentralizado y escaso, elimina el riesgo de manipulación monetaria. Con soluciones de escalabilidad como Lightning Network y modelos de financiamiento basados en colateral en Bitcoin, la banca privada puede evolucionar sin depender de los bancos centrales.

El euro digital no es solo una nueva forma de pago, sino un mecanismo que traslada el poder financiero al BCE, debilitando la banca privada y la libertad monetaria. Si el dinero fiat sigue existiendo, es preferible que la digitalización sea liderada por bancos privados con stablecoins reguladas, en lugar de una CBDC que concentra el control en el banco central.

A largo plazo, la verdadera evolución del dinero no está en las CBDC, sino en la descentralización que permite Bitcoin y sus capas secundarias. La banca privada no tiene por qué desaparecer, pero debe adaptarse a un mundo donde la confianza ya no depende de los bancos centrales, sino de protocolos abiertos y descentralizados.