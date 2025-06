Las tres observaciones más frecuentes tras la entrega de un departamento: ¿cómo prepararte para evitarlas?

La entrega de un departamento puede convertirse en una experiencia frustrante si no se toman las precauciones adecuadas. Un análisis reciente revela que la atención postventa sigue siendo un desafío para muchos nuevos propietarios. Aquí te contamos cómo prepararte para evitar inconvenientes.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Al adquirir un inmueble, la expectativa de disfrutar de un nuevo hogar es alta. Sin embargo, muchos compradores se encuentran con una postventa que no cumple con sus expectativas. Según un estudio de Best Place to Live®, la atención postventa es uno de los principales puntos de insatisfacción para quienes han adquirido un departamento.

Observaciones comunes en la postventa

El análisis de Best Place to Live® identificó tres aspectos críticos que afectan la satisfacción de los compradores tras la entrega de su nuevo hogar. Cinthia Pasache, gerente comercial de la empresa, explica cada uno de estos puntos:

1. Rapidez en la entrega de soluciones

Los tiempos para resolver observaciones suelen ser extensos, lo que genera frustración entre los propietarios. “Muchos clientes no están del todo satisfechos con el sistema para hacer reclamos”, señala Pasache. La falta de seguimiento claro y respuestas oportunas contribuye a esta insatisfacción.

2. Sistema para dejar reclamos u observaciones

La falta de información clara sobre cómo y dónde registrar observaciones es otro de los problemas destacados. “Esto genera inseguridad y retrasa la solución de problemas”, añade la especialista. La claridad en los procesos es fundamental para una experiencia postventa satisfactoria.

3. Facilidad para contactarse

Los compradores también reportan dificultades para comunicarse con las inmobiliarias. Líneas telefónicas con horarios limitados, correos sin respuesta y canales digitales inactivos son quejas comunes. La accesibilidad en la comunicación es esencial para resolver inconvenientes de manera eficiente.

La Importancia de una Atención Postventa Eficiente

A pesar de las quejas, los compradores valoran positivamente la calidad de las soluciones entregadas, como acabados e instalaciones. Esto indica que, aunque la atención postventa presenta fallas, la calidad de las reparaciones cumple con las expectativas. “Una atención postventa eficiente no solo resuelve problemas, sino que cierra de manera coherente la promesa de marca”, afirma Pasache.

Recomendaciones para compradores

Si bien las empresas tienen una gran responsabilidad en la atención postventa, los compradores también pueden tomar medidas para evitar inconvenientes. Aquí te presentamos cuatro recomendaciones prácticas:

1. Solicita información por escrito

Pregunta sobre los canales de atención postventa, los medios de comunicación disponibles, horarios y tiempos de respuesta. Tener esta información por escrito puede ser útil en caso de inconvenientes.

2. Revisa el contrato detenidamente

Asegúrate de que el contrato incluya cláusulas claras sobre garantías, plazos y mecanismos de atención a observaciones. Esto te dará una base sólida para cualquier reclamo futuro.

3. Consulta experiencias de otros compradores

Investiga en foros, redes sociales o grupos de propietarios sobre la atención postventa en proyectos anteriores. Verificar si el proyecto cuenta con certificaciones de calidad.

4. Conserva evidencia de cada paso

Guarda correos, actas, fotos y tickets de reclamos. Esta documentación puede ser clave si surge algún desacuerdo o si necesitas hacer valer tu garantía.

En un contexto donde adquirir vivienda es una de las decisiones económicas más importantes, informarse y prevenir son aspectos fundamentales. La postventa no debe ser un punto ciego, sino un factor tan relevante como el diseño o la ubicación. Estar preparados puede marcar la diferencia entre una inversión tranquila y una experiencia desgastante.