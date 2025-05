¿Es realmente difícil comprar un departamento en Lima? Una mirada a los retos y soluciones en el mercado inmobiliario

La adquisición de un departamento en Lima se presenta como un proceso lleno de expectativas y complicaciones. Para muchos, este paso representa una de las decisiones más significativas de su vida, pero también puede convertirse en un laberinto de incertidumbres. Desde la elección de la ubicación ideal hasta la comprensión de los aspectos legales y financieros, el camino hacia la compra de una vivienda puede ser abrumador sin la información y el apoyo adecuados.

Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live®, señala que “tener muchas opciones no siempre es una ventaja si no se cuenta con las herramientas para evaluar y comparar correctamente”. Este exceso de información, sin la guía necesaria, puede generar más dudas que certezas, lo que resalta la importancia de contar con un acompañamiento profesional en el proceso.

Los retos para adquirir un departamento en Lima no solo se limitan al presupuesto, sino que también abarcan la complejidad del proceso y la falta de orientación. Pasache identifica varios obstáculos que enfrentan los compradores en la capital peruana.

Retos en el mercado inmobiliario de Lima

Alternativas de crédito poco accesibles: A pesar de la existencia de productos como el crédito Mivivienda o créditos hipotecarios, no todos los interesados logran calificar debido a restricciones relacionadas con ingresos, historial crediticio o la capacidad de ahorro para la cuota inicial.

Mayor oferta inmobiliaria y el desafío de elegir: Según la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), el mercado inmobiliario en Lima Metropolitana ha crecido un 30%. Aunque esto representa más oportunidades para los compradores, también plantea el reto de seleccionar entre opciones con características similares.

Falta de educación financiera e inmobiliaria: Muchos compradores desconocen los pasos del proceso de adquisición, los costos adicionales (como notaría, registros públicos o impuestos) y los riesgos de adquirir propiedades en proyectos sin certificación o respaldo técnico.

Soluciones para facilitar la compra de un departamento

Ante estos desafíos, Pasache propone varias soluciones que pueden ayudar a los compradores a tomar decisiones más informadas:

Ferias inmobiliarias: Estos eventos reúnen múltiples proyectos, entidades financieras y asesoría técnica en un solo lugar, facilitando la comparación y la elección informada. La próxima feria en Lima, Expourbania, se llevará a cabo del 16 al 18 de mayo.

Certificaciones de calidad de proyectos inmobiliarios: Es fundamental investigar la reputación de los desarrolladores, revisar opiniones de clientes y asegurarse de que cuenten con certificaciones de calidad, como Best Place to Live®, que garantizan un alto grado de satisfacción y cumplimiento en sus proyectos.

Acceso a herramientas digitales de comparación y verificación: Plataformas como Urbania, Properati y el portal del Fondo Mivivienda permiten comparar distritos, precios por metro cuadrado, simular créditos y verificar la legalidad del proyecto antes de visitar una sala de ventas. Además, Indecopi ofrece una Guía de productos y servicios inmobiliarios y el portal "Mira a quién le compras" permite conocer las sanciones y multas de las empresas inmobiliarias.

“Una compra informada no solo reduce riesgos, sino que también fortalece la confianza del comprador en el mercado”, concluye Pasache. Las certificaciones, las ferias y las plataformas digitales se presentan como aliados clave en el camino hacia la adquisición de un departamento en Lima.