Peruanos invierten mas de US$213 millones al año en viviendas en Florida por alto crecimiento económico y demanda inmobiliaria

Florida ha emergido como un atractivo imán para los inversionistas peruanos, quienes ven en este estado una oportunidad para asegurar su futuro financiero. Según el informe 'The 2024 Profile of International Residential Transactions in Florida', las compras internacionales alcanzaron un valor de $7.1 billones, con un 45% de las transacciones realizadas por compradores latinoamericanos, posicionando a Perú en el Top 5 de países en este ámbito.

La combinación de un entorno económico favorable, una alta demanda inmobiliaria y un clima atractivo han hecho de Florida un destino ideal para quienes buscan invertir en bienes raíces. Alan Ferszt, gerente comercial de Owny, destaca que “su crecimiento económico sostenido, beneficios fiscales y una demanda inmobiliaria en alza han convertido a este estado en una de las mejores opciones para quienes buscan diversificar su patrimonio”.

Factores que impulsan la inversión en Florida

El atractivo de Florida radica en su infraestructura en desarrollo y el constante flujo de nuevos residentes y turistas. Muchos peruanos optan por adquirir propiedades para alquilarlas, aprovechando la alta demanda de turistas en ciudades como Miami, Orlando y Fort Lauderdale. “El retorno de inversión en rentas vacacionales es considerablemente alto”, señala Ferszt.

Además, las tasas de interés para préstamos hipotecarios en Florida son competitivas, lo que resulta atractivo para los inversionistas. Las normas favorables para propietarios también facilitan la inversión en propiedades destinadas al alquiler, convirtiendo a Florida en un lugar conveniente para invertir.

Oportunidades de inversión accesibles

Según el representante de Owny, no se requieren grandes sumas de dinero para invertir en Florida. “Es posible adquirir un lote con una inversión inicial de 25 mil dólares, sin necesidad de solicitar un crédito bancario”, explica. Este modelo simplificado elimina la carga de trámites complejos, permitiendo a los inversionistas acceder al mercado sin necesidad de gestión contable o declaraciones de impuestos desde el inicio.

Un aspecto destacado es que los extranjeros pueden invertir sin necesidad de contar con visa o residencia, lo que hace que el proceso sea aún más ágil y accesible. Este enfoque ha permitido que más peruanos se sumen a la tendencia de inversión en bienes raíces en Florida.

Florida: un destino atractivo para vivir e invertir

Florida no solo se posiciona como un lugar ideal para invertir, sino también como uno de los mejores estados para vivir. Su clima cálido, impresionantes playas y servicios de salud y educación de primer nivel son factores que atraen a nuevos residentes. En 2022, el estado alcanzó un récord de 137.6 millones de turistas, lo que refuerza la demanda de propiedades y alquileres.

Este crecimiento en la llegada de visitantes y nuevos residentes consolida a Florida como un destino estratégico para la inversión inmobiliaria, ofreciendo oportunidades únicas para quienes buscan diversificar su patrimonio en un mercado en constante evolución.