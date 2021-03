Fortnite: ¿cómo obtener la caja de objetos cosméticos gratis para PS4 y PS5?

Vuelven los regalos de PlayStation para los fans de Fortnite. Después de mucho tiempo, la compañía nipona vuelve a obsequiar un paquete de objetos cosméticos para los jugadores que disfrutan del Battle Royale desde una PS4 o PS5.

Este paquete de objetos cosméticos de Fortnite es exclusivo para los gamers de PlayStation y solo pueden acceder a este regalo si tienen una suscripción activa a Playstation Plus, servicio que permite el juego online en las consolas ya mencionadas.

El anuncio de esta promoción se anunció desde Twitter y contiene un Pico Hachas sinápticas, Papel Hipercarga de cobalto, Emoticono Última Ronda y un Estandarte especial que podrás lucir en todas tus partidas de la Temporada 6 del popular juego de Epic Games.

Fortnite

¿Cómo reclamar la caja de objetos cosméticos de PlayStation?

Esta caja de objetos cosméticos de PlayStation son un regalo exclusivo por parte de la compañía para los usuarios de PS4 y PS5. El requisito más importante para acceder a estos premios es tener una membresía a PS Plus.

Paso siguiente, en caso no tengas instalado Fortnite en tu consola, debes ingresar a la PlayStation Store para iniciar la descarga del popular videojuego de Epic Games. Luego, entra al Battle Royale con tu cuenta para que inicie la descarga de estos ítems, los cuales aparecerán en tu casillero.

Recuerda que para jugar Fortnite en PlayStation 4 o PlayStation 5 no es necesario tener una suscripción a PlayStation Plus, ya que es uno de los videojuegos que no necesita de este servicio para el juego online.