Mario Kart Tour: más capturas del juego para Android e iOS con posible fecha para junio [VIDEO]

Nintendo abrió la primera beta (cerrada) para Mario Kart Tour en Japón y Estados Unidos, juego gratuito para iOS y Android. La misma que se realiza a modo de prueba previa al lanzamiento oficial que ya podría estar programado en una fecha específica. Usuarios de todo el mundo ya pueden observar los distintos modos de juego a través de las primeras capturas que se han viralizado del videojuego en toda la red.

Mario Kart Tour no será el primer videojuego gratuito para móviles de Nintendo, pues ya hizo lo propio con Fire Emblem Heroes y Animal Crossing: Pocket Camp. Sin embargo, sí es el primero que pertenece a una saga relacionada con el ícono de la compañía, el popular fontanero italiano.

La beta cerrada solo está disponible para usuarios seleccionados de Estados Unidos y Japón, y ya ha generado buen número de comentarios tanto a favor como en contra. Las principales críticas se centran en el supuesto sistema ‘gacha’ (muy similar a los ‘loot boxes’) que domina la monetización en el juego.

Aun así, las imágenes que tenemos los que no tenemos acceso a la beta se multiplican por cada hora. Con lo que podemos tener certeza tanto de personajes incluidos, modos de juego y circuitos. Por lo pronto, ya sabemos que están incluidos mapas de toda la saga de Mario Kart, desde su primer videojuego para Super Nintendo de 1992. También se han confirmado los personajes (aunque algunos de estos como Luigi son ‘premium’ según reportes).

Mario Kart Tour pesará 115MB en tu dispositivo y todavía no hay fecha oficial para su lanzamiento global. Recordemos que el juego estuvo programado en primera instancia para marzo, pero fue retrasado para enero, cuando anunciaron que podría llegar entre junio y agosto. Aun así, muchos apuntan que el título sería publicado a fines del próximo mes.

El mismo significará un contraste especial con Super Mario Run, un videojuego que no llenó las expectativas comerciales de Nintendo ni de muchos fanáticos que decidieron sepultarlo en sus críticas por 'no ser gratuito' a pesar de no contener ningún contenido adicional que implique desembolsar más una vez adquirido. En este sentido, Nintendo parece haber tomado valiosas lecciones y ha decido casi exactamente lo contrario para Mario Kart Tour.

Entre otras particularidades que presentará el juego están las mejoras, algunas de estas son muy raras y responden a un sistema de azar para conseguirlas. Las carreras, por otro lado, son únicamente de dos vueltas. Aunque todo está sujeto a cambiar porque se trata de tan solo una beta.

No hay duda de que los videojuegos de carrera tipo ‘kart’ está en alza en esta temporada, y después de mucho tiempo. Team Sonic Racing acaba de estrenarse para múltiples plataformas y recibe los elogios generalizados, por otro lado, Crash Team Racing Nitro Fueled (remaster del conocido ‘Crash Car’ de PS1) llegará también a fines de junio. ¿Evitará Nintendo un cruce de lanzamientos? ¿U optará por ser agresivo bajándole la intensidad de novedad a su némesis de los noventa?