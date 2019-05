Creadores de Terraria a Epic Games Store: “No venderemos nuestra alma”

La Epic Games Store está tras los pasos de cualquier videojuego y desarrollador que pueda ser persuadido de convertirse, aunque sea, en un exclusivo temporal de su tienda. Sin embargo, hay quienes rechazan tal posibilidad tajantemente, como los creadores del exitoso Terraria.

Esto viene después de una seguidilla de desarrolladores indie que han comenzado a señalar a Epic Games Store y sus conocidas estrategias como un factor de mala imagen, como los creadores de Rise of Industry.

Fue la misma Whitney Spinks, que se desempeña como vicepresidente de Re-Logic, compañía que desarrolla Terraria, la que publicó un directo y sincero tuit aludiendo a la posibilidad de que sus juegos terminen siendo exclusivos.

El mensaje es bastante directo: “Ya que parece haber algo de confusión, no habrá jamás algún juego de Re-Logic que sea exclusivo de la Epic Games Store. No hay ninguna cantidad de dinero que se nos pueda ofrecer para vender nuestra alma”.

Terraria estará presente en el PC Gaming Show, evento incluido en la edición del E3 de este año, y que está dedicado a los videojuegos de PC que solo están disponibles en la tienda de Fortnite.

Since there seems to be confusion- No Re-Logic title will ever be an Epic Store exclusive. There is no amount of money we could be offered to sell our souls.