State of Play: Todo lo anunciado por Sony en la segunda edición de su propio ‘Direct’ [VIDEO]

El segundo State of Play de Sony, el programa de pequeños episodios informativos acerca de las novedades más relevantes y próximas de la marca PlayStation acaba de realizarse a través de distintos canales oficiales de la compañía. Este segundo episodio duró poco más de 10 minutos y aquí te detallaremos las principales novedades.

En primer lugar, es preciso recordar la lista de los posibles anuncios que rondaron durante la semana y contrastarlo con el producto final. Como ya se conocía, esta edición de State of Play no presentaría anuncios sobre la siguiente generación de consolas, y así lo cumplieron. No hemos recibido ninguna noticia de PS5.

Además, el gran ausente de la tarde fue seguramente The Last of Us 2, que tampoco tuvo mención alguna en ningún apartado del episodio. Algo que de por sí ya se esperaba puesto que la gran mayoría de anuncios tratan sobre títulos próximos a estrenarse.

Sin embargo, hubo un gran presente que cerró de buena manera esta singular edición: Final Fantasy VII Remake, el juego del que poco o nada se sabía hasta ahora ha generado un nuevo suspiro para sus fanáticos ya que se les presentó un nuevo tráiler con una vista más profunda al renovado Cloud.

Quizá otro gran ausente fue Crash Team Racing Nitro Fueled, la versión remasterizada del clásico de carreras tipo kart, y que está próximo también a estrenarse en junio. Parece que Sony no quiso opacar el lanzamiento de otro remake de la generación PS1: MediEvil.

A pesar de ello, las nuevas caras mostradas para el catálogo de PS4 nos han dejado un buen sabor de boca. La expansión de Monster Hunter World, Iceborn, se vio mejor que nunca y Predator: Hunting Grounds nos hace soñar con un Sony que quiere regresar a fórmulas que parecían olvidadas por ellos, como la de una experiencia multijugador online en shooter (que suena trillado pero no para PlayStation). Tendremos que esperar hasta el 2020 para disfrutar de esta propuesta.

Otra sorpresa fue el nuevo tráiler de Away: The Survival Series, un título que parece explorar lo más realista y crudo de la supervivencia natural. Todo indica que estaremos a cargo de un petauro del azúcar, un marsupial con una habilidad para planear muy característica. El juego está inspirado en documentales de la naturaleza. “Sobrevive los desastres naturales en busca del santuario” anunciaron en State of Play. La misión de Breaking Walls, desarrolladores del juego (que también llegará a PC a través de Steam) será brindar una experiencia jugable sin iguales.

Además, Riverbond, una simpática aventura cooperativa para “cuatro jugadores en el sofá”, se robó seguramente la atención de los más ávidos por los gráficos alegres. Y es que el juego del 2018 por fin llegará a PlayStation 4 en los próximos meses con 8 skins crossover que incluyen a ‘The Kid’ de la aclamada saga Bastion, 'Robot 05' de Planet of Eyes, 'Demelza' de Knights and Bikes, 'Lover Mu' de Lovers in a Dangerous Spacetime, 'Juan Aguacate' de Guacamelee!, 'Raz Aquato' de Psychonauts, 'Bullet Kin' de Enter the Gungeon y el reconocido Shovel Knight. Toda una mescolanza de simpáticos personajes que no harán más que engrandecer la experiencia de este simpático título en nuestras salas de estar.

Entre otros anuncios destacó la llegada de un nuevo periodo Days of Play que iniciará en junio. Puedes conocer más información sobre dicho periodo en este enlace.

Aquí puedes ver la transmisión completa del segundo episodio de State of Play desde el canal oficial de PlayStation en YouTube.