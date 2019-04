Zelda: Breath of the Wild: fanáticos pueden disfrutar del videojuego en PC gratis [VIDEO]

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el videojuego exclusivo de Nintendo Switch y su antecesor, ya puede ser disfrutado por todos los fanáticos en sus PC completamente gratis, debido a que el emulador de Wii U, CEMU, corre el videojuego sin problema alguno.

Esta excelente noticia fue anunciada desde el canal de YouTube BSoD Gaming, donde se puede ver parte del gameplay de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que, además, tendrá un nuevo modo de juego que permitirá a los usuarios jugar en primera persona.

Aunque el mod del videojuego cambie a tercera persona cuando entremos en combate, escalemos grandes rocas o visitemos algunos lugares, esto puede ser cambiado por el usuario manualmente para poder disfrutar todo The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Además, el emulador CEMU agregó tres campos de visión a The Legend of Zelda BOTW, que permitirá a los usuarios visualizar una mayor cantidad del mapa desde su ubicación, de los cuales en recomendado para usar es DefaultFOV. El mod puedes descargarlo aquí.

The Legend of Zelda Breath of the Wild se estrenó en el 2017 para Wii U y Nintendo Switch, pero si no tienes alguna de estas consolas, puedes ingresar a este enlace para que descargues el emulador CEMU y disfrutes del videojuego en tu PC.