Pokémon GO: se filtra posible cambio de equipo en el videojuego [FOTO]

Hace unas horas se reveló la posible imagen de carga que llegaría con la nueva actualización de Pokémon GO. Sin embargo, una nueva filtración ha llamado la atención de los fanáticos del juego, ya que el cambio de equipo podría ser posible.

Chrales, conocido dataminer de Pokémon GO, compartió en su cuenta de Twitter una imagen donde se aprecia una especie de medalla, parecida a la del Safari de Brasil, en donde se están los símbolos de los equipos Instinto, Sabiduría y Valor.

Según el insider, esta nueva función tendría una cantidad máxima de cambios por equipo, y pertenecería al parche 0.135.0 de la app de Niantic. Actualización que también traería las fotografías con RA+

0.135.0 :

new item TEAM_CHANGE (with a max_team_changes and team_change_item_reset_period_in_days)



10 new BADGE_PARTNER_EVENT_2019



new avatar_pose customization