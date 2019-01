The Mean Greens: los soldaditos de Toy Story en un videojuego a solo 2 soles en Steam [VIDEO]

¿Recuerdas a esos soldaditos de juguete con los que solíamos jugar muchos en nuestra infancia y que llegaban en bolsas? Pues si es así, probablemente te emocione poder verlos en acción como los llegaste a ver en las películas de Toy Story, pero esta vez con total control sobre ellos, en un videojuego con muchos disparos, mapas gigantes de todo tipo y un sinfín de divertidos objetivos. Eso es lo que ofrece The Mean Greens - Plastic Warfare, que recientemente ha resurgido del olvido y está creciendo hasta en un 800% en su base de jugadores. El juego está en oferta en Steam por menos de 3 soles.

The Mean Greens - Plastic Warfare pudo tranquilamente ser parte de esa larga lista de juegos con grandes ideas, grandes gráficos y sobre todo gran ejecución, pero que quedaron en el olvido por quizá poco o pobre marketing o algunas cosas del destino. Sin embargo, el juego está experimentando una de las vueltas y resurgimientos más grandes que hayamos visto en Steam en los últimos meses, y es que el precio al que lo han rebajado sus desarrolladores ayuda y mucho.

Pero lo que más nos encanta de este título es que se trata de una evocación casi perfecta de algo que ya ha sido tomado por décadas en el mundo de los videojuegos, y es jugar con la idea de los soldaditos de plástico, como si de Toy Story se tratara.

Juegos de disparos con soldaditos de juguete han sido una idea recurrente en el diseño de videojuegos por décadas. La difunta serie Army Men puede venir a la mente, o algunos propios mods para juegos popular como Counter Strike, y hasta uno que otro por ahí actual, como el evento navideño Green Army Men de Rising Storm 2: Vietnam, que gozó de gran éxito.

Ciertamente, The Mean Greens - Plastic Warfare fue uno de estos no numerosos, pero tampoco aislados, intentos de llevar el concepto de soldaditos en videojuegos a otro nivel. Y, tenemos que decirlo, a nivel técnico, lo hace con creces.

Sin embargo, nada fue fácil para el videojuego, y tras más de 3 años de publicado en Steam, el mismo no había sido capaz de reunir a una base de jugadores fieles que continúen jugándolo. Al ser únicamente multijugador, esto se traducía en una condena para el mismo. Afortunadamente, los desarrolladores realizaron una de las mejores jugadas posibles en un escenario como ese.

El videojuego entró en oferta este 23 de enero, contando con un descuento de hasta el 90%, lo que, traducido en monedas, significa que pasó de costar S/.27.95 a tan solo S/.2.79. Prácticamente lo que cuesta un pasaje de bus.

El redactor de esta nota, tentado por años de probar el videojuego, pero nunca consumada su intención por las razones mencionadas; decidió adquirirlo al ver que, tamaña promoción, había hecho que la base de jugadores del juego se haya incrementado en hasta un 800%, y alcanzado su cifra máxima histórica, producto evidente de su puesta en oferta.

Una vez en el juego, comprobé que su poco éxito inicial se debía probablemente al poco o mal ejecutado marketing, porque técnicamente, estamos ante uno de los juegos más divertidos y frescos de los últimos años. Sin llegar a ser vanguardista, y manteniendo un balance casi perfecto entre competitivo y fácil de jugar.

The Mean Greens - Plastic Warfare cuenta con una gran variedad de mapas, y cada uno con un objetivo distinto. Prácticamente hay de todo en este singular título, desde capturar bandera, ocupar zonas, empujar objetivos (payload), derretir cubos de hielo gigantes con tu lanzallamas y hasta un modo de fútbol.

Los gráficos son, aunque suene difícil de creer, uno de sus puntos más fuertes. Casi todo ambiente común en un hogar está bien representado en cada uno de los escenarios y modos de juego del mismo. Una cocina, una bañera, un tren de juguete, un cementerio en el jardín, y hasta un 'fulbito' de mesa, donde el objetivo es, claro está, meter un balón gigante en la portería del otro equipo.

Pero la mejor parte, y con la que queremos cerrar esta recomendación, es que se trata de un título que ha sido levantado nuevamente a partir de sus cenizas. Es notoria cómo la comunidad latinoamericana ha adoptado este juego como si fuera nuevo, y es que gran parte de la comunidad presente hoy en día es de habla hispana.

Sumar la capacidad de crear tus propios servidores, invitar fácilmente a tus amigos, y la consecuente baja latencia (50 ms máximo), hace de The Mean Greens - Plastic Warfare hoy por hoy, y al precio que está, un juego obligado para cualquier biblioteca.

Gameplay de The Mean Greens - Plastic Warfare:

La promoción está activa hasta el 1 de febrero, por lo que quedan aún unos cuantos días. Estamos seguros de que no te arrepentirás. Puedes adquirir The Mean Greens - Plastic Warfare en Steam desde este enlace. Si no sabes utilizar Steam, puedes revisar nuestro tutorial aquí. Crear una cuenta y jugar online a través de Steam es completamente gratis.

Se nos olvidaba, estos son los requerimientos mínimos, y no son nada del otro mundo:

SO: windows 7

Procesador: CPU de 2 GHz Dual-Core 64-bit (prácticamente cualquier procesador actual)

Memoria: 4 GB de RAM

Gráficos: GPU compatible con DirectX11 con 1 GB Video RAM

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: la instalación solo nos ocupó 7GB

Tráiler de The Mean Greens - Plastic Warfare:

Por: Benjamín Marcelo