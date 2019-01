One Piece World Seeker: se confirma a Skypiea como nuevo mapa y así lucirá

El dios Enel podría ser parte de One Piece: World Seeker. Esto se debe a que Bandai Namco ha confirmado a Skypiea como un nuevo mapa dentro del videojuego, además, también anuncio nuevas mecánicas y modos para el título.

La noticia llega desde la propia Weekly Shonen Jump, revista donde se publica el manga creado por Eichiro Oda, One Piece. Según el semanal Bandai Namco agregará los modos Pirate Karma y Treasure Maps, los cuales te contaremos de que tratan.

Como leíste en el primer párrafo, Bandai Namco habilitará en el juego el mapa Sky Island, el cual hará referencia a la isla Skypiea que pertenece al tercer arco de One Piece, Esto es muy importante para todos los fanáticos del manga debido a que marca el inicio de la aventura de Nico Robin como parte de los Mugiwaras y la presencia del dios Enel, quien tiene la habilidad de convertirse en rayo gracias a que comió la fruta del diablo, Goro-Goro no Mi. Es posible que el mapa luzca como en el naime.

Aquí el usuario podrá realizar algunas misiones y tareas adicionales, pues Sky Island estará conectada con el escenario principal, Jail Island; sin embargo, la empresa no ha dado detalles específicos de cómo llegar al nuevo mapa.

Por otro lado, Pirate Karma, la nueva mecánica que tendrá One Piece: Wolrd Seeker, será una especie de medidor que aumentará cada vez que completemos misiones con un personaje en concreto, lo cual permitirá desbloquear otras misiones, eventos y cinemáticas secundarias.

Además, Bandai Namco ha agregado el modo Treasure Maps. Aquí el usuario tendrá distintos mapas que contienen información valiosa para encontrar los tesoros que están ocultos en el escenario. Una suerte de búsqueda por el One Piece.

One Piece: World Seeker estará disponible para PS4, Xbox One y PC (Steam) desde el próximo 15 de marzo; por otro lado, aún no se confirma la presencia del título en Nintendo Switch.