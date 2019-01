Xbox One: Gears 5 confirma su fecha de estreno en la consola de Microsoft

Las primeras horas del 2019 traen consigo el primer videojuego exclusivo del año para los usuarios de Xbox One, Gears of War 5, el juego desarrollado por The Coalition ha anunciado la fecha de estreno en las consolas de Microsoft.

La cuenta oficial de Gear of Wars deseó un feliz año a todos sus seguidores en Twitter y aprovechó la atención de sus fanáticos para revelar que falta poco para el arribo de Gears of War 5 en Xbox One, lo cual generó mucho hype entre los gamers.

Gears of War 5 es un shooter en tercera persona que nos contará la historia de una forastera de ascendencia Locust llamada Kait Díaz. El usuario jugará en el rol de este personaje y tendrá la misión de descubrir los orígenes del Enjambre y su familia. Por otro lado, también marca el regreso de los personajes Delmont Walker, JD Fenix y su padre, Marcus Fenix.

La creación de The Coalition se une a grandes títulos que llegarán durante el 2019 como Sekiro Shadow Die Twice, Devil May Cry 5, Anthem, Resident Evil 2: Remake, Kingdom Hearts 3, entre otros juegos que llegarán a Xbox One.

Como se lee en el tuit, 2019 será el año de Gears of War 5; sin embargo, The Coalition no ha dado una fecha exacta para el estreno del exclusivo shooter en tercera persona de Xbox One por lo que debemos esperar a las próximas semanas para tener más detalles. A continuación te dejamos con el tráiler del videojuego.